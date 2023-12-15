https://ria.ru/20231215/eksport-1916060127.html
Центры поддержки экспорта за 11 месяцев помогли более 36 тысяч компаний МСП
Центры поддержки экспорта за 11 месяцев помогли более 36 тысяч компаний МСП - РИА Новости, 15.12.2023
Центры поддержки экспорта за 11 месяцев помогли более 36 тысяч компаний МСП
Региональные центры поддержки экспорта за 11 месяцев текущего года помогли более 36 тысячам малых и средних компаний, рассказала в ходе Всероссийской... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:09
2023-12-15T16:09
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Региональные центры поддержки экспорта за 11 месяцев текущего года помогли более 36 тысячам малых и средних компаний, рассказала в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Оренбурге директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Наталья Минаева. "За январь-ноябрь 2023 года центры поддержки экспорта, работающие в 82 регионах, оказали поддержку более 36 тысячам компаний малого и среднего бизнеса", - сказала Минаева. Она добавила, что центры поддержки экспорта продолжают активно и эффективно помогать региональным компаниям выходить на новые рынки. "В этом году поддержкой ЦПЭ воспользовались на 43% больше компаний, чем в прошлом году. При этом 2,6 тысячи компаний при содействии центров заключили экспортные контракты на 982,3 миллиона долларов", - рассказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта проходила в Оренбурге с 12 по 14 декабря. На конференцию приехали руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители Российского экспортного центра. Участники подвели итоги деятельности центров поддержки экспорта за 11 месяцев 2023 года, обсудили преимущества межрегионального сотрудничества, проверили свои знания в области финансовых продуктов Группы РЭЦ и эффективных переговоров, а также обсудили значимость вовлечения молодежи в сферу ВЭД.
https://ria.ru/20231214/finuslugi-1915823568.html
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экономика, оренбург, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Оренбург, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Центры поддержки экспорта за 11 месяцев помогли более 36 тысяч компаний МСП
Центры поддержки экспорта в РФ за 11 месяцев помогли более 36 тысяч компаний МСП
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Региональные центры поддержки экспорта за 11 месяцев текущего года помогли более 36 тысячам малых и средних компаний, рассказала в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Оренбурге директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Наталья Минаева.
"За январь-ноябрь 2023 года центры поддержки экспорта, работающие в 82 регионах, оказали поддержку более 36 тысячам компаний малого и среднего бизнеса", - сказала Минаева.
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Она добавила, что центры поддержки экспорта продолжают активно и эффективно помогать региональным компаниям выходить на новые рынки.
"В этом году поддержкой ЦПЭ воспользовались на 43% больше компаний, чем в прошлом году. При этом 2,6 тысячи компаний при содействии центров заключили экспортные контракты на 982,3 миллиона долларов", - рассказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ.
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта проходила в Оренбурге с 12 по 14 декабря. На конференцию приехали руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители Российского экспортного центра.
Участники подвели итоги деятельности центров поддержки экспорта за 11 месяцев 2023 года, обсудили преимущества межрегионального сотрудничества, проверили свои знания в области финансовых продуктов Группы РЭЦ и эффективных переговоров, а также обсудили значимость вовлечения молодежи в сферу ВЭД.
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