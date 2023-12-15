https://ria.ru/20231215/ekspertiza-1916095785.html

В Польше заявили о фальсификации экспертизы по смоленской катастрофе

В Польше заявили о фальсификации экспертизы по смоленской катастрофе - РИА Новости, 15.12.2023

В Польше заявили о фальсификации экспертизы по смоленской катастрофе

Польская комиссия по расследованию смоленской катастрофы фальсифицировала экспертизы американских и европейских специалистов, заявил журналистам глава... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T18:43

2023-12-15T18:43

2023-12-15T18:43

расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском

в мире

польша

дональд туск

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ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Польская комиссия по расследованию смоленской катастрофы фальсифицировала экспертизы американских и европейских специалистов, заявил журналистам глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Во время своей работы, которая так и не была закончена, комиссия предоставила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из различных стран. Выводы каждый раз делались разные – от вины российских авиадиспетчеров до взрыва бомбы на борту самолета. "Нужно делать выводы из поражений. Эта комиссия совершенно точно была поражением во многих измерениях, но прежде всего, если речь идет о престиже Польши, о престиже польского государства. Это комиссия, действующая от имени государства и обвиненная в фальсификациях, если речь идет об экспертизах, представляемых в докладах этой комиссии, экспертизах американских и европейских экспертов", - сказал Грабец. Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти, заявляла, что на борту произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении троих российских авиационных диспетчеров.

https://ria.ru/20200410/1569740325.html

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расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском, в мире, польша, дональд туск