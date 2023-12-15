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Египет рассчитывает принять рекордное число туристов в этом году - РИА Новости, 15.12.2023
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Туризм
 
16:27 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/egipet-1915896458.html
Египет рассчитывает принять рекордное число туристов в этом году
Египет рассчитывает принять рекордное число туристов в этом году - РИА Новости, 15.12.2023
Египет рассчитывает принять рекордное число туристов в этом году
По данным министерства туризма и древностей Египта, в первой половине 2023 года страну посетили более семи миллионов путешественников, а за год она рассчитывает РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:27
2023-12-15T16:27
туризм
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новости - туризм
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египет
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. По данным министерства туризма и древностей Египта, в первой половине 2023 года страну посетили более семи миллионов путешественников, а за год она рассчитывает на 15 миллионов, сообщает пресс-служба Управления по туризму государства.Там напомнили, что, согласно недавно опубликованному списку лучших направлений для путешествий в 2024 году по версии Lonely Planet, Египет признан туристическим направлением с лучшим соотношением цены и качества."В последние годы концепция изменилась. Все больше и больше гостей приезжают в Египет, потому что страна предлагает им возможности получить самые разнообразные впечатления, и они чувствуют себя здесь в безопасности. Мы стремимся предложить каждому такое путешествие, что позволит расслабиться и отвлечься, а также познакомиться с нашей богатой культурой", — сказал министр туризма и древностей Ахмед Исса.Как уточняют в пресс-службе, в популярные города Египта были вложены значительные средства, в том числе на восстановление и развитие археологических объектов и открытие новых музеев и гостиниц. В результате стало возможным снова открыть Греко-римский музей в Александрии, отреставрировать зал в Карнакском храмовом комплексе и Долину Царей, а также создать новый Большой Египетский музей. Ожидается, что последний начнет принимать гостей в начале 2024 года.
https://ria.ru/20231213/egipet-1915491141.html
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туризм, новости - туризм, туристы, египет, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Египет, куда можно лететь, Отдых на море
Египет рассчитывает принять рекордное число туристов в этом году

Египет рассчитывает принять 15 миллионов туристов в 2024 году

© iStock.com / ioanna_alexaТуристка фотографирует мечеть Аль-Сахаба в Шарм-эш-Шейхе
Туристка фотографирует мечеть Аль-Сахаба в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© iStock.com / ioanna_alexa
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. По данным министерства туризма и древностей Египта, в первой половине 2023 года страну посетили более семи миллионов путешественников, а за год она рассчитывает на 15 миллионов, сообщает пресс-служба Управления по туризму государства.
Там напомнили, что, согласно недавно опубликованному списку лучших направлений для путешествий в 2024 году по версии Lonely Planet, Египет признан туристическим направлением с лучшим соотношением цены и качества.
"В последние годы концепция изменилась. Все больше и больше гостей приезжают в Египет, потому что страна предлагает им возможности получить самые разнообразные впечатления, и они чувствуют себя здесь в безопасности. Мы стремимся предложить каждому такое путешествие, что позволит расслабиться и отвлечься, а также познакомиться с нашей богатой культурой", — сказал министр туризма и древностей Ахмед Исса.
Как уточняют в пресс-службе, в популярные города Египта были вложены значительные средства, в том числе на восстановление и развитие археологических объектов и открытие новых музеев и гостиниц. В результате стало возможным снова открыть Греко-римский музей в Александрии, отреставрировать зал в Карнакском храмовом комплексе и Долину Царей, а также создать новый Большой Египетский музей. Ожидается, что последний начнет принимать гостей в начале 2024 года.
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