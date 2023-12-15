https://ria.ru/20231215/dvoynik-1916022243.html
В СПбГУ рассказали, кто создал виртуального двойника Путина
В СПбГУ рассказали, кто создал виртуального двойника Путина - РИА Новости, 15.12.2023
В СПбГУ рассказали, кто создал виртуального двойника Путина
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подтвердил РИА Новости, что виртуальный "двойник" президента России Владимира Путина, задавший ему... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:07
2023-12-15T14:07
2023-12-15T14:07
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
санкт-петербургский государственный университет
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подтвердил РИА Новости, что виртуальный "двойник" президента России Владимира Путина, задавший ему вопрос в четверг на прямой линии, является студентом вуза, он входит в число отличников. Накануне в ходе большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году была совмещена с прямой линией, Путину поступил вопрос от человека, который с помощью искусственного интеллекта сгенерировал свое изображение в образе Путина. Он спросил, правда ли, что у президента много двойников. Ведущая прямой линии Екатерина Березовская подчеркнула, что задающий вопрос не представился. Подпись под его изображением гласила "студент СПбГУ". Глава государства, отвечая на вопрос виртуального "двойника", заявил, что это его первый двойник. "Нам удалось определить, кто является автором обращения. Это не первокурсник. Им стал студент с высокими оценками, преуспевающий в учебе, как и большинство универсантов, которые изучают в СПбГУ цифровые технологии и искусственный интеллект", - сообщили в СПбГУ. Как отметили в вузе, университет не принимал участие в подготовке вопроса, заданного главе государства, поскольку во время подобных мероприятий вопросы задают россияне, а также журналисты. "Мы гордимся своими сильными и креативными обучающимися и выпускниками. Наш главный выпускник - Владимир Владимирович Путин - человек, которого не сможет повторить или превзойти ни одна нейросеть", - заключили в СПбГУ.
https://ria.ru/20231214/putin-1915699870.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Вопрос Путину от виртуального двойника
Настоящему Путину задал вопрос Путин виртуальный. Вопрос был про двойников.
2023-12-15T14:07
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет, технологии
Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Санкт-Петербургский государственный университет, Технологии
В СПбГУ рассказали, кто создал виртуального двойника Путина
СПбГУ: виртуального двойника Путина создал преуспевающий в учебе студент вуза
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подтвердил РИА Новости, что виртуальный "двойник" президента России Владимира Путина, задавший ему вопрос в четверг на прямой линии, является студентом вуза, он входит в число отличников.
Накануне в ходе большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году была совмещена с прямой линией, Путину поступил вопрос от человека, который с помощью искусственного интеллекта сгенерировал свое изображение в образе Путина. Он спросил, правда ли, что у президента много двойников. Ведущая прямой линии Екатерина Березовская подчеркнула, что задающий вопрос не представился. Подпись под его изображением гласила "студент СПбГУ". Глава государства, отвечая на вопрос виртуального "двойника", заявил, что это его первый двойник.
«
"Нам удалось определить, кто является автором обращения. Это не первокурсник. Им стал студент с высокими оценками, преуспевающий в учебе, как и большинство универсантов, которые изучают в СПбГУ цифровые технологии и искусственный интеллект", - сообщили в СПбГУ.
Как отметили в вузе, университет не принимал участие в подготовке вопроса, заданного главе государства, поскольку во время подобных мероприятий вопросы задают россияне, а также журналисты.
"Мы гордимся своими сильными и креативными обучающимися и выпускниками. Наш главный выпускник - Владимир Владимирович Путин - человек, которого не сможет повторить или превзойти ни одна нейросеть", - заключили в СПбГУ.
ОнлайнИтоги года с Владимиром Путиным. Ключевые заявления