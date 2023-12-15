https://ria.ru/20231215/dtp-1915973552.html

В Воронеже легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие

В Воронеже легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.12.2023

В Воронеже легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие

Четыре человека получили травмы в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T11:24

2023-12-15T11:24

2023-12-15T11:24

происшествия

воронеж

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости. Четыре человека получили травмы в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону в Telegram-канале. Авария произошла поздним вечером в четверг на улице Димитрова. "Местная жительница, управляя автомобилем "Лада Веста" и двигаясь со стороны улицы Обручева в сторону улицы Ленинградская, с левым поворотом в крайнем правом ряду допустила столкновение с двигающимся в попутном направлении ПАЗ", - говорится в сообщении. По данным полиции, автобус был 43-го маршрута. "В результате ДТП получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение автоледи и трое пассажиров легкового автомобиля, местные жители, мужчины в возрасте 38 и 22 лет, а также 30-летняя женщина", - сообщает полиция. По факту аварии проводится проверка.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

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воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, воронежская область