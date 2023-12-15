https://ria.ru/20231215/dtp-1915973552.html
В Воронеже легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие
В Воронеже легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.12.2023
В Воронеже легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие
Четыре человека получили травмы в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:24
2023-12-15T11:24
2023-12-15T11:24
происшествия
воронеж
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости. Четыре человека получили травмы в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону в Telegram-канале. Авария произошла поздним вечером в четверг на улице Димитрова. "Местная жительница, управляя автомобилем "Лада Веста" и двигаясь со стороны улицы Обручева в сторону улицы Ленинградская, с левым поворотом в крайнем правом ряду допустила столкновение с двигающимся в попутном направлении ПАЗ", - говорится в сообщении. По данным полиции, автобус был 43-го маршрута. "В результате ДТП получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение автоледи и трое пассажиров легкового автомобиля, местные жители, мужчины в возрасте 38 и 22 лет, а также 30-летняя женщина", - сообщает полиция. По факту аварии проводится проверка.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
воронеж
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Воронежская область
В Воронеже легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие
Легковушка столкнулась с автобусом ПАЗ в Воронеже, пострадали 4 человека
ВОРОНЕЖ, 15 дек - РИА Новости.
Четыре человека получили травмы в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону в Telegram-канале
.
Авария произошла поздним вечером в четверг на улице Димитрова.
"Местная жительница, управляя автомобилем "Лада Веста" и двигаясь со стороны улицы Обручева в сторону улицы Ленинградская, с левым поворотом в крайнем правом ряду допустила столкновение с двигающимся в попутном направлении ПАЗ", - говорится в сообщении.
По данным полиции, автобус был 43-го маршрута.
"В результате ДТП получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение автоледи и трое пассажиров легкового автомобиля, местные жители, мужчины в возрасте 38 и 22 лет, а также 30-летняя женщина", - сообщает полиция.
По факту аварии проводится проверка.
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году