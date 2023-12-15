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В России установили порядок уничтожения дронов - РИА Новости, 15.12.2023
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09:31 15.12.2023 (обновлено: 12:42 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/drony-1915952644.html
В России установили порядок уничтожения дронов
В России установили порядок уничтожения дронов - РИА Новости, 15.12.2023
В России установили порядок уничтожения дронов
МВД России утвердило порядок принятия решения о подавлении и уничтожении всех видов беспилотников — соответствующий приказ опубликован на официальном... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T09:31
2023-12-15T12:42
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. МВД России утвердило порядок принятия решения о подавлении и уничтожении всех видов беспилотников — соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. &quot;Решение о пресечении функционирования беспилотных аппаратов принимается в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников органов внутренних дел&quot;, — говорится в приказе.Бороться с дронам позволяется "посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения". Принять решение сбить и пресечь функционирование беспилотника может полицейское руководство: от главы МВД России и его замов до руководителей центрального аппарата, территориальных органов, их заместителей и других. "Принятое уполномоченным должностным лицом решение о пресечении функционирования беспилотного аппарата и способы его пресечения незамедлительно доводятся до сотрудников подразделений полиции, уполномоченных на исполнение такого решения, для его реализации или реализуется указанным уполномоченным должностным лицом самостоятельно", — говорится в приказе. Все данные после этого регистрируются в книге учета заявлений. В августе этого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН) правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности. Таким образом, каждое ведомство на своем уровне теперь определяет процедуру.
https://ria.ru/20231214/dron-1915916467.html
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В России установили порядок уничтожения дронов

МВД РФ установило порядок уничтожения дронов 

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом
Сотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. МВД России утвердило порядок принятия решения о подавлении и уничтожении всех видов беспилотников — соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«

"Решение о пресечении функционирования беспилотных аппаратов принимается в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников органов внутренних дел", — говорится в приказе.

Бороться с дронам позволяется "посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения".
Принять решение сбить и пресечь функционирование беспилотника может полицейское руководство: от главы МВД России и его замов до руководителей центрального аппарата, территориальных органов, их заместителей и других.
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"Принятое уполномоченным должностным лицом решение о пресечении функционирования беспилотного аппарата и способы его пресечения незамедлительно доводятся до сотрудников подразделений полиции, уполномоченных на исполнение такого решения, для его реализации или реализуется указанным уполномоченным должностным лицом самостоятельно", — говорится в приказе.
Все данные после этого регистрируются в книге учета заявлений.
В августе этого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН) правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности. Таким образом, каждое ведомство на своем уровне теперь определяет процедуру.
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РоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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