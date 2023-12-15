https://ria.ru/20231215/drony-1915952644.html

В России установили порядок уничтожения дронов

В России установили порядок уничтожения дронов - РИА Новости, 15.12.2023

В России установили порядок уничтожения дронов

МВД России утвердило порядок принятия решения о подавлении и уничтожении всех видов беспилотников — соответствующий приказ опубликован на официальном... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T09:31

2023-12-15T09:31

2023-12-15T12:42

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. МВД России утвердило порядок принятия решения о подавлении и уничтожении всех видов беспилотников — соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Решение о пресечении функционирования беспилотных аппаратов принимается в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников органов внутренних дел", — говорится в приказе.Бороться с дронам позволяется "посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения". Принять решение сбить и пресечь функционирование беспилотника может полицейское руководство: от главы МВД России и его замов до руководителей центрального аппарата, территориальных органов, их заместителей и других. "Принятое уполномоченным должностным лицом решение о пресечении функционирования беспилотного аппарата и способы его пресечения незамедлительно доводятся до сотрудников подразделений полиции, уполномоченных на исполнение такого решения, для его реализации или реализуется указанным уполномоченным должностным лицом самостоятельно", — говорится в приказе. Все данные после этого регистрируются в книге учета заявлений. В августе этого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН) правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности. Таким образом, каждое ведомство на своем уровне теперь определяет процедуру.

https://ria.ru/20231214/dron-1915916467.html

https://radiosputnik.ru/20231213/bpla-1915534710.html

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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)