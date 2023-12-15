https://ria.ru/20231215/dolgi-1915949459.html

Долги других стран перед Россией выросли до максимума с 1999 года

Долги других стран перед Россией выросли до максимума с 1999 года - РИА Новости, 15.12.2023

Долги других стран перед Россией выросли до максимума с 1999 года

Россия в прошлом году нарастила кредиты другим странам до максимальных с 1999 года 28,86 миллиарда долларов, сильнее всего долг вырос у Бангладеш и Египта, а... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T08:59

2023-12-15T08:59

2023-12-15T10:16

россия

экономика

бангладеш

египет

всемирный банк

в мире

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия в прошлом году нарастила кредиты другим странам до максимальных с 1999 года 28,86 миллиарда долларов, сильнее всего долг вырос у Бангладеш и Египта, а основным должником остается Белоруссия, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Так, задолженность перед Россией в прошлом году имели 37 стран, а их совокупный долг вырос на девять процентов — до 28,9 миллиарда долларов. Это максимум с 1999 года, когда показатель был на уровне 32,8 миллиарда долларов. Долг основного должника — Белоруссии — за год снизился на три процента — до 8,2 миллиарда долларов.На втором месте — Бангладеш, чья задолженность выросла на треть, или сразу на 1,4 миллиарда долларов, до 5,9 миллиарда.Тройку лидеров замыкает Индия с ростом задолженности на 12,5% или 417 миллионов долларов — до 3,8 миллиарда. Египет стал четвертым — его долг вырос в 1,9 раза или на 862 миллиона долларов — до 1,8 миллиарда. Пятерку замыкает Вьетнам с 1,4 миллиарда долларов против 1,5 миллиарда годом ранее. В относительном выражении лидером по росту долга стала Турция — в 2,1 раза, но лишь на 27 миллионов долларов, до 50 миллионов.

https://ria.ru/20231214/putin-1915730486.html

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россия, экономика, бангладеш, египет, всемирный банк, в мире