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Доходы бюджета Ярославской области в 2024 году составят 132 млрд руб

Доходы бюджета Ярославской области в 2024 году составят 132 млрд руб - РИА Новости, 15.12.2023

Доходы бюджета Ярославской области в 2024 году составят 132 млрд руб

Доходы бюджета Ярославской области в 2024 году составят 132 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:38

2023-12-15T15:38

2023-12-15T15:38

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экономика

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Доходы бюджета Ярославской области в 2024 году составят 132 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что в пятницу депутаты Ярославской облдумы приняли закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" с учетом поправок губернатора Михаила Евраева. Согласно документу, доходы регионального бюджета в 2024 году составят 132 миллиарда рублей. "Мы начинаем новый 2024 год с доходов бюджета в размере 132 миллиарда рублей, при этом 2023 год мы начинали со 110,7 миллиарда рублей. Это хороший старт, мы начинаем с серьезной отметки", - подчеркнул губернатор. Евраев отметил, что в своих расходах регион опирается больше на собственные средства, и это, по словам губернатора, говорит о том, что регион становится "более самостоятельным и устойчивым в финансовом плане". "Оздоровление произошло, в том числе, и из-за снижения коммерческого долга с 12 до 9,2 миллиарда рублей за счет собственных доходов бюджета. Всего с 2021 года мы сократили коммерческий долг на 15 миллиардов рублей. Бюджет на будущую трехлетку сбалансирован и социально ориентирован", - сообщил Михаил Евраев. Глава региона подчеркнул, что законом предусмотрено финансирование не только всех социальных обязательств, но и новых актуальных приоритетов, таких как технологическое развитие и модернизация инфраструктуры региона. Губернатор поблагодарил депутатов Ярославской областной Думы за конструктивную работу над бюджетом.

https://ria.ru/20231214/elpatevo-1915773684.html

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ярославская область, экономика, ярославская областная дума