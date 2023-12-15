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Один из самых больших детсадов в Подмосковье достроят в сентябре 2024 года
Один из самых больших детсадов в Подмосковье достроят в сентябре 2024 года - РИА Новости, 15.12.2023
Один из самых больших детсадов в Подмосковье достроят в сентябре 2024 года
Строительная готовность одного из самых больших детских садов в Московской области составляет 35%, его планируют достроить в сентябре 2024 года, сообщает... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:27
2023-12-15T16:27
2023-12-15T16:28
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Строительная готовность одного из самых больших детских садов в Московской области составляет 35%, его планируют достроить в сентябре 2024 года, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса региона. В микрорайоне Нагорное городского округа Мытищи продолжают строить один из самых больших детских садов в Подмосковье. Объект рассчитан на 510 малышей. Как отметили в пресс-службе, новое дошкольное учреждение возводят с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита в рамках федерального проекта "Инфраструктурное меню". На площадке трудятся более 50 рабочих и три единицы техники. Проводится кладка наружных стен, кровельные работы, монтаж системы отопления подвала, установка оконных блоков. Строительная готовность составляет 35%. В трехэтажном здании, помимо групповых ячеек, будут залы для занятий музыкой и физкультурой, творчеством, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок. Общая площадь здания составит порядка 7 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории будут располагаться игровые и спортплощадки, площадка для изучения ПДД, навесы для колясок, велосипедов и самокатов. Новый современный детсад будет отвечать всем требованиям комфорта, безопасности и всестороннего развития детей. Сдать объект планируют к 1 сентября 2024 года.
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московская область (подмосковье), мытищи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Строительная готовность одного из самых больших детских садов в Московской области составляет 35%, его планируют достроить в сентябре 2024 года, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса региона.
В микрорайоне Нагорное городского округа Мытищи
продолжают строить один из самых больших детских садов в Подмосковье. Объект рассчитан на 510 малышей.
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Как отметили в пресс-службе, новое дошкольное учреждение возводят с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита в рамках федерального проекта "Инфраструктурное меню". На площадке трудятся более 50 рабочих и три единицы техники. Проводится кладка наружных стен, кровельные работы, монтаж системы отопления подвала, установка оконных блоков. Строительная готовность составляет 35%.
В трехэтажном здании, помимо групповых ячеек, будут залы для занятий музыкой и физкультурой, творчеством, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок. Общая площадь здания составит порядка 7 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории будут располагаться игровые и спортплощадки, площадка для изучения ПДД, навесы для колясок, велосипедов и самокатов.
Новый современный детсад будет отвечать всем требованиям комфорта, безопасности и всестороннего развития детей. Сдать объект планируют к 1 сентября 2024 года.
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