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В Париже умерла актриса, обвинившая Жерара Депардье в домогательствах - РИА Новости, 15.12.2023
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Шоубиз
 
12:52 15.12.2023 (обновлено: 13:13 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/deparde-1915981604.html
В Париже умерла актриса, обвинившая Жерара Депардье в домогательствах
В Париже умерла актриса, обвинившая Жерара Депардье в домогательствах - РИА Новости, 15.12.2023
В Париже умерла актриса, обвинившая Жерара Депардье в домогательствах
Французская актриса Эммануэль Дебевер, которая одной из первых обвинила Жерара Депардье в сексуальном насилии, скончалась в возрасте 60 лет, сообщает Deadline. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:52
2023-12-15T13:13
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Французская актриса Эммануэль Дебевер, которая одной из первых обвинила Жерара Депардье в сексуальном насилии, скончалась в возрасте 60 лет, сообщает Deadline.По информации издания, знаменитости не стало в этот четверг. За неделю до этого она пропала из дома, оставив "тревожную" записку. После стало известно, что актриса прыгнула в реку Сену. Спецслужбы достали ее из воды, оказали первую помощь и доставили в больницу. Однако медикам спасти Дебевер не удалось. Как пишут Daily News, прокуратура Парижа объявила, что смерть актрисы сейчас находится под следствием.По данным People, смерть актрисы наступила в тот же день, когда на французском телевидении вышел документальный фильм, посвященный обвинениям, выдвинутым против 74-летнего Депардье в разные годы. Однако Дебевер к этому проекту не имела отношения. В 2019 году Эммануэль опубликовала на своей странице в Facebook* пост о том, что Депардье сексуально домогался ее в 1982 году, когда они вместе снимались в фильме "Дантон".Депардье не раз обвиняли в домогательствах. Одним из самых громких стало расследование в отношении актрисы Шарлотты Арну. Около двух лет назад заявила, что звезда изнасиловал ее в своем доме в Париже в 2018 году. Это дело до сих пор рассматривают в суде. В апреле этого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.Сам Депардье всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, жерар депардье, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы, париж
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Жерар Депардье, Знаменитости, Новости культуры, Кино и сериалы, Париж
В Париже умерла актриса, обвинившая Жерара Депардье в домогательствах

Полиция начала расследование после смерти актрисы, обвинившей Депардье в насилии

© Gaumont (192)Кадр из фильма "Дантон"
Кадр из фильма Дантон
© Gaumont (192)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Французская актриса Эммануэль Дебевер, которая одной из первых обвинила Жерара Депардье в сексуальном насилии, скончалась в возрасте 60 лет, сообщает Deadline.
По информации издания, знаменитости не стало в этот четверг. За неделю до этого она пропала из дома, оставив "тревожную" записку.

После стало известно, что актриса прыгнула в реку Сену. Спецслужбы достали ее из воды, оказали первую помощь и доставили в больницу. Однако медикам спасти Дебевер не удалось.
Как пишут Daily News, прокуратура Парижа объявила, что смерть актрисы сейчас находится под следствием.
По данным People, смерть актрисы наступила в тот же день, когда на французском телевидении вышел документальный фильм, посвященный обвинениям, выдвинутым против 74-летнего Депардье в разные годы. Однако Дебевер к этому проекту не имела отношения.
В 2019 году Эммануэль опубликовала на своей странице в Facebook* пост о том, что Депардье сексуально домогался ее в 1982 году, когда они вместе снимались в фильме "Дантон".

Депардье не раз обвиняли в домогательствах. Одним из самых громких стало расследование в отношении актрисы Шарлотты Арну. Около двух лет назад заявила, что звезда изнасиловал ее в своем доме в Париже в 2018 году. Это дело до сих пор рассматривают в суде.

В апреле этого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
Сам Депардье всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЖерар ДепардьеЗнаменитостиНовости культурыКино и сериалыПариж
 
 
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