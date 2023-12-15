В Париже умерла актриса, обвинившая Жерара Депардье в домогательствах
Полиция начала расследование после смерти актрисы, обвинившей Депардье в насилии
© Gaumont (192)Кадр из фильма "Дантон"
© Gaumont (192)
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Французская актриса Эммануэль Дебевер, которая одной из первых обвинила Жерара Депардье в сексуальном насилии, скончалась в возрасте 60 лет, сообщает Deadline.
По информации издания, знаменитости не стало в этот четверг. За неделю до этого она пропала из дома, оставив "тревожную" записку.
После стало известно, что актриса прыгнула в реку Сену. Спецслужбы достали ее из воды, оказали первую помощь и доставили в больницу. Однако медикам спасти Дебевер не удалось.
После стало известно, что актриса прыгнула в реку Сену. Спецслужбы достали ее из воды, оказали первую помощь и доставили в больницу. Однако медикам спасти Дебевер не удалось.
Как пишут Daily News, прокуратура Парижа объявила, что смерть актрисы сейчас находится под следствием.
По данным People, смерть актрисы наступила в тот же день, когда на французском телевидении вышел документальный фильм, посвященный обвинениям, выдвинутым против 74-летнего Депардье в разные годы. Однако Дебевер к этому проекту не имела отношения.
В 2019 году Эммануэль опубликовала на своей странице в Facebook* пост о том, что Депардье сексуально домогался ее в 1982 году, когда они вместе снимались в фильме "Дантон".
Депардье не раз обвиняли в домогательствах. Одним из самых громких стало расследование в отношении актрисы Шарлотты Арну. Около двух лет назад заявила, что звезда изнасиловал ее в своем доме в Париже в 2018 году. Это дело до сих пор рассматривают в суде.
В апреле этого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
Депардье не раз обвиняли в домогательствах. Одним из самых громких стало расследование в отношении актрисы Шарлотты Арну. Около двух лет назад заявила, что звезда изнасиловал ее в своем доме в Париже в 2018 году. Это дело до сих пор рассматривают в суде.
В апреле этого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
Сам Депардье всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
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