https://ria.ru/20231215/deparde-1915981604.html

В Париже умерла актриса, обвинившая Жерара Депардье в домогательствах

В Париже умерла актриса, обвинившая Жерара Депардье в домогательствах - РИА Новости, 15.12.2023

В Париже умерла актриса, обвинившая Жерара Депардье в домогательствах

Французская актриса Эммануэль Дебевер, которая одной из первых обвинила Жерара Депардье в сексуальном насилии, скончалась в возрасте 60 лет, сообщает Deadline. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:52

2023-12-15T12:52

2023-12-15T13:13

шоубиз

новости шоу-бизнеса

жерар депардье

знаменитости

новости культуры

кино и сериалы

париж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1915993859_0:0:1583:890_1920x0_80_0_0_691f21583a6a0e5139e2420714f9d403.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Французская актриса Эммануэль Дебевер, которая одной из первых обвинила Жерара Депардье в сексуальном насилии, скончалась в возрасте 60 лет, сообщает Deadline.По информации издания, знаменитости не стало в этот четверг. За неделю до этого она пропала из дома, оставив "тревожную" записку. После стало известно, что актриса прыгнула в реку Сену. Спецслужбы достали ее из воды, оказали первую помощь и доставили в больницу. Однако медикам спасти Дебевер не удалось. Как пишут Daily News, прокуратура Парижа объявила, что смерть актрисы сейчас находится под следствием.По данным People, смерть актрисы наступила в тот же день, когда на французском телевидении вышел документальный фильм, посвященный обвинениям, выдвинутым против 74-летнего Депардье в разные годы. Однако Дебевер к этому проекту не имела отношения. В 2019 году Эммануэль опубликовала на своей странице в Facebook* пост о том, что Депардье сексуально домогался ее в 1982 году, когда они вместе снимались в фильме "Дантон".Депардье не раз обвиняли в домогательствах. Одним из самых громких стало расследование в отношении актрисы Шарлотты Арну. Около двух лет назад заявила, что звезда изнасиловал ее в своем доме в Париже в 2018 году. Это дело до сих пор рассматривают в суде. В апреле этого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.Сам Депардье всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230728/deparde-1886880588.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости шоу-бизнеса, жерар депардье, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы, париж