Рейтинг@Mail.ru
Сильных магнитных бурь после вспышки на Солнце не будет, заявили ученые - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 15.12.2023 (обновлено: 14:46 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/buri-1916015837.html
Сильных магнитных бурь после вспышки на Солнце не будет, заявили ученые
Сильных магнитных бурь после вспышки на Солнце не будет, заявили ученые - РИА Новости, 15.12.2023
Сильных магнитных бурь после вспышки на Солнце не будет, заявили ученые
Основные объемы солнечного вещества после сильной вспышки на Солнце пройдут мимо Земли, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:48
2023-12-15T14:46
российская академия наук
земля
общество
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/61/1502216186_0:115:821:577_1920x0_80_0_0_eefeab2b07a0cf17a7c24ca64e65cdb9.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Основные объемы солнечного вещества после сильной вспышки на Солнце пройдут мимо Земли, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. "По предварительным расчетам, солнечные массы либо не затронут Землю, либо к месту расположения нашей планеты придут внешние разреженные области выброса, не способные оказать сильное ударное воздействие", — говорится в заявлении. При этом специалисты отметили, что солнечное вещество представляет собой газовое облако, способное расширяться во время движения, поэтому окончательный прогноз сделать пока нельзя. Пересечение фронта выброса с орбитой Земли, предварительно, ожидается в первой половине дня 17 декабря. "Можно лишь утверждать, что основные объемы солнечного вещества совершенно точно пройдут мимо нас", — указывается на сайте. Ученые ИКИ и ИСЗФ РАН также уточнили, что в субботу, 16 декабря, возможна слабая магнитная буря, но она не связана с произошедшим накануне явлением.В четверг вечером центр погоды "Фобос" сообщил, что на Солнце зафиксировали вспышку интенсивностью Х2,8. Она стала самой мощной за последние шесть лет.Такие события часто становятся предвестниками магнитных бурь. В это время некоторые люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. По словам экспертов, причина недомоганий связана с колебаниями магнитного поля, при которых замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
https://ria.ru/20231215/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20231122/zdorove-1910974221.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/61/1502216186_0:38:821:654_1920x0_80_0_0_36c7fbca88de1b74458e749ed99bcf99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, земля, общество, новый год
Российская академия наук, Земля, Общество, Новый год
Сильных магнитных бурь после вспышки на Солнце не будет, заявили ученые

РАН: сильных магнитных бурь после мощной вспышки на Солнце не будет

© NASA / GSFC/TRACEВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© NASA / GSFC/TRACE
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Основные объемы солнечного вещества после сильной вспышки на Солнце пройдут мимо Земли, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
"По предварительным расчетам, солнечные массы либо не затронут Землю, либо к месту расположения нашей планеты придут внешние разреженные области выброса, не способные оказать сильное ударное воздействие", — говорится в заявлении.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Сбои техники и головные боли. Стоит ли бояться магнитных бурь
Вчера, 15:19
При этом специалисты отметили, что солнечное вещество представляет собой газовое облако, способное расширяться во время движения, поэтому окончательный прогноз сделать пока нельзя.
Пересечение фронта выброса с орбитой Земли, предварительно, ожидается в первой половине дня 17 декабря.
"Можно лишь утверждать, что основные объемы солнечного вещества совершенно точно пройдут мимо нас", — указывается на сайте.
Измерение артериального давления
Россиянам дали совет, как легче перенести магнитную бурю
22 ноября, 09:27
Ученые ИКИ и ИСЗФ РАН также уточнили, что в субботу, 16 декабря, возможна слабая магнитная буря, но она не связана с произошедшим накануне явлением.
В четверг вечером центр погоды "Фобос" сообщил, что на Солнце зафиксировали вспышку интенсивностью Х2,8. Она стала самой мощной за последние шесть лет.
Такие события часто становятся предвестниками магнитных бурь. В это время некоторые люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. По словам экспертов, причина недомоганий связана с колебаниями магнитного поля, при которых замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
Опрос
Как вы переносите магнитные бури?
Проголосовали:22681
29 ноября, 17:36
 
Российская академия наукЗемляОбществоНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала