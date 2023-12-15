https://ria.ru/20231215/buri-1916015837.html
Сильных магнитных бурь после вспышки на Солнце не будет, заявили ученые
Сильных магнитных бурь после вспышки на Солнце не будет, заявили ученые - РИА Новости, 15.12.2023
Сильных магнитных бурь после вспышки на Солнце не будет, заявили ученые
Основные объемы солнечного вещества после сильной вспышки на Солнце пройдут мимо Земли, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:48
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Основные объемы солнечного вещества после сильной вспышки на Солнце пройдут мимо Земли, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. "По предварительным расчетам, солнечные массы либо не затронут Землю, либо к месту расположения нашей планеты придут внешние разреженные области выброса, не способные оказать сильное ударное воздействие", — говорится в заявлении. При этом специалисты отметили, что солнечное вещество представляет собой газовое облако, способное расширяться во время движения, поэтому окончательный прогноз сделать пока нельзя. Пересечение фронта выброса с орбитой Земли, предварительно, ожидается в первой половине дня 17 декабря. "Можно лишь утверждать, что основные объемы солнечного вещества совершенно точно пройдут мимо нас", — указывается на сайте. Ученые ИКИ и ИСЗФ РАН также уточнили, что в субботу, 16 декабря, возможна слабая магнитная буря, но она не связана с произошедшим накануне явлением.В четверг вечером центр погоды "Фобос" сообщил, что на Солнце зафиксировали вспышку интенсивностью Х2,8. Она стала самой мощной за последние шесть лет.Такие события часто становятся предвестниками магнитных бурь. В это время некоторые люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. По словам экспертов, причина недомоганий связана с колебаниями магнитного поля, при которых замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
https://ria.ru/20231215/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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российская академия наук, земля, общество, новый год
Российская академия наук, Земля, Общество, Новый год
Сильных магнитных бурь после вспышки на Солнце не будет, заявили ученые
РАН: сильных магнитных бурь после мощной вспышки на Солнце не будет
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Основные объемы солнечного вещества после сильной вспышки на Солнце пройдут мимо Земли, сообщается на сайте
лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
"По предварительным расчетам, солнечные массы либо не затронут Землю, либо к месту расположения нашей планеты придут внешние разреженные области выброса, не способные оказать сильное ударное воздействие", — говорится в заявлении.
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При этом специалисты отметили, что солнечное вещество представляет собой газовое облако, способное расширяться во время движения, поэтому окончательный прогноз сделать пока нельзя.
Пересечение фронта выброса с орбитой Земли, предварительно, ожидается в первой половине дня 17 декабря.
"Можно лишь утверждать, что основные объемы солнечного вещества совершенно точно пройдут мимо нас", — указывается на сайте.
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Ученые ИКИ и ИСЗФ РАН также уточнили, что в субботу, 16 декабря, возможна слабая магнитная буря, но она не связана с произошедшим накануне явлением.
В четверг вечером центр погоды "Фобос" сообщил, что на Солнце зафиксировали вспышку интенсивностью Х2,8. Она стала самой мощной за последние шесть лет.
Такие события часто становятся предвестниками магнитных бурь. В это время некоторые люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. По словам экспертов, причина недомоганий связана с колебаниями магнитного поля, при которых замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.