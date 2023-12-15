https://ria.ru/20231215/bryansk-1916078129.html

Источник назвал причину смягчения мер фигурантам дела о стрельбе в Брянске

Источник назвал причину смягчения мер фигурантам дела о стрельбе в Брянске - РИА Новости, 15.12.2023

Источник назвал причину смягчения мер фигурантам дела о стрельбе в Брянске

Меры пресечения фигурантам уголовного дела о стрельбе в гимназии Брянска были изменены по поручению Генеральной прокуратуры РФ, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:19

2023-12-15T17:19

2023-12-15T17:20

происшествия

брянск

стрельба в брянской гимназии

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Меры пресечения фигурантам уголовного дела о стрельбе в гимназии Брянска были изменены по поручению Генеральной прокуратуры РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В пятницу Брянский областной суд смягчил меру пресечения всем четверым фигурантам дела: отцу стрелявшей девочки, директору и сотруднице ЧОПа и замдиректора гимназии. Первые трое изначально были помещены под стражу, последняя - под домашний арест. "Меры пресечения были изменены после соответствующих ходатайств по поручению Генеральной прокуратуры РФ", - сказал собеседник агентства. Причины такого решения он не раскрыл. Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Были возбуждены уголовные дела об убийстве, покушении на убийство, доведении до самоубийства, небрежном хранение огнестрельного оружия, оказании небезопасных услуг и халатности. Их расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

брянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Убили мою племянницу": тетя погибшего подростка о стрельбе в брянской гимназии "Убили мою племянницу": тетя погибшего подростка о стрельбе в брянской гимназии 2023-12-15T17:19 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, видео