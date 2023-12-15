https://ria.ru/20231215/bryansk-1916078129.html
Источник назвал причину смягчения мер фигурантам дела о стрельбе в Брянске
Источник назвал причину смягчения мер фигурантам дела о стрельбе в Брянске - РИА Новости, 15.12.2023
Источник назвал причину смягчения мер фигурантам дела о стрельбе в Брянске
Меры пресечения фигурантам уголовного дела о стрельбе в гимназии Брянска были изменены по поручению Генеральной прокуратуры РФ, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:19
2023-12-15T17:19
2023-12-15T17:20
происшествия
брянск
стрельба в брянской гимназии
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Меры пресечения фигурантам уголовного дела о стрельбе в гимназии Брянска были изменены по поручению Генеральной прокуратуры РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В пятницу Брянский областной суд смягчил меру пресечения всем четверым фигурантам дела: отцу стрелявшей девочки, директору и сотруднице ЧОПа и замдиректора гимназии. Первые трое изначально были помещены под стражу, последняя - под домашний арест. "Меры пресечения были изменены после соответствующих ходатайств по поручению Генеральной прокуратуры РФ", - сказал собеседник агентства. Причины такого решения он не раскрыл. Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Были возбуждены уголовные дела об убийстве, покушении на убийство, доведении до самоубийства, небрежном хранение огнестрельного оружия, оказании небезопасных услуг и халатности. Их расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
брянск
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914320302_175:0:974:599_1920x0_80_0_0_8869b78f80196b6e5ecc06d7778a8b4a.jpg
"Убили мою племянницу": тетя погибшего подростка о стрельбе в брянской гимназии
"Убили мою племянницу": тетя погибшего подростка о стрельбе в брянской гимназии
2023-12-15T17:19
true
PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, видео
Происшествия, Брянск, Стрельба в брянской гимназии, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
Источник назвал причину смягчения мер фигурантам дела о стрельбе в Брянске
Меры пресечения фигурантам дела о стрельбе в Брянске смягчили по поручению ГП
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Меры пресечения фигурантам уголовного дела о стрельбе в гимназии Брянска были изменены по поручению Генеральной прокуратуры РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В пятницу Брянский областной суд смягчил меру пресечения всем четверым фигурантам дела: отцу стрелявшей девочки, директору и сотруднице ЧОПа и замдиректора гимназии. Первые трое изначально были помещены под стражу, последняя - под домашний арест.
«
"Меры пресечения были изменены после соответствующих ходатайств по поручению Генеральной прокуратуры РФ", - сказал собеседник агентства.
Причины такого решения он не раскрыл.
Седьмого декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стреляла в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу.
Были возбуждены уголовные дела об убийстве, покушении на убийство, доведении до самоубийства, небрежном хранение огнестрельного оружия, оказании небезопасных услуг и халатности. Их расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.