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Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении
Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.12.2023
Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ ударами фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции уничтожили командные пункты, а... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T05:04
2023-12-15T05:04
2023-12-15T05:04
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ ударами фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции уничтожили командные пункты, а также транспортные машины и тяжелую бронетехнику ВСУ на купянском направлении, соответствующее видео в пятницу опубликовало Минобороны России. На кадрах ведомства - подготовка самолетов к вылету, взлет на боевое задание, сброс авиабомб по целям и возвращение на аэродром базирования. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России ударами фугасных авиационных бомб уничтожили командные пункты, а также транспортные машины и тяжелую бронированную технику ВСУ на купянском направлении. "Во время выполнения боевого вылета в зоне специальной военной операции экипажи Су-34 согласно полетному заданию вошли в заданный район и нанесли авиационное поражение заданных целей. Экипажи выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в описании к видео. В Минобороны уточнили, что летчики, получив подтверждение от разведки о точности ударов, благополучно вернулись на аэродром вылета, не входя в зону поражения ПВО противника.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении
Су-34 уничтожили бомбами с УМПК командные пункты ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ ударами фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции уничтожили командные пункты, а также транспортные машины и тяжелую бронетехнику ВСУ на купянском направлении, соответствующее видео в пятницу опубликовало Минобороны России.
На кадрах ведомства - подготовка самолетов к вылету, взлет на боевое задание, сброс авиабомб по целям и возвращение на аэродром базирования.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России
ударами фугасных авиационных бомб уничтожили командные пункты, а также транспортные машины и тяжелую бронированную технику ВСУ на купянском направлении.
"Во время выполнения боевого вылета в зоне специальной военной операции экипажи Су-34 согласно полетному заданию вошли в заданный район и нанесли авиационное поражение заданных целей. Экипажи выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в описании к видео.
В Минобороны уточнили, что летчики, получив подтверждение от разведки о точности ударов, благополучно вернулись на аэродром вылета, не входя в зону поражения ПВО противника.
Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении бронегруппу ВСУ