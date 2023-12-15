https://ria.ru/20231215/bomby-1915938875.html

Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении

Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.12.2023

Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ ударами фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции уничтожили командные пункты, а... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T05:04

2023-12-15T05:04

2023-12-15T05:04

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805291647_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe3b7b41fcb64e3f88323d00995ac79.jpg

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ ударами фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции уничтожили командные пункты, а также транспортные машины и тяжелую бронетехнику ВСУ на купянском направлении, соответствующее видео в пятницу опубликовало Минобороны России. На кадрах ведомства - подготовка самолетов к вылету, взлет на боевое задание, сброс авиабомб по целям и возвращение на аэродром базирования. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России ударами фугасных авиационных бомб уничтожили командные пункты, а также транспортные машины и тяжелую бронированную технику ВСУ на купянском направлении. "Во время выполнения боевого вылета в зоне специальной военной операции экипажи Су-34 согласно полетному заданию вошли в заданный район и нанесли авиационное поражение заданных целей. Экипажи выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в описании к видео. В Минобороны уточнили, что летчики, получив подтверждение от разведки о точности ударов, благополучно вернулись на аэродром вылета, не входя в зону поражения ПВО противника.

https://ria.ru/20231215/artilleriya-1915935534.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34