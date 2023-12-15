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ПВО за два часа сбила 26 украинских беспилотников над Крымом - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:38 15.12.2023 (обновлено: 05:19 16.12.2023)
https://ria.ru/20231215/bespilotnik-1916128610.html
ПВО за два часа сбила 26 украинских беспилотников над Крымом
ПВО за два часа сбила 26 украинских беспилотников над Крымом - РИА Новости, 16.12.2023
ПВО за два часа сбила 26 украинских беспилотников над Крымом
Средства ПВО за два часа уничтожили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма, говорится в сообщении Министерства обороны России. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-15T22:38
2023-12-16T05:19
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
происшествия
михаил развожаев
вооруженные силы украины
севастополь
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Средства ПВО за два часа уничтожили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма, говорится в сообщении Министерства обороны России."Сегодня в период с 20:30 до 22:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку &lt;...&gt; по объектам на территории Республики Крым. Средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов", — указали в ведомстве.В пятницу вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил, что над морем сработала система противовоздушной обороны. Информации о повреждении инфраструктуры не поступало.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, на минувшей неделе силы ПВО нейтрализовали более четырех десятков украинских дронов самолетного типа над Азовским морем и Крымом.В регионе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231215/drony-1915952644.html
россия
республика крым
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россия, республика крым, происшествия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Происшествия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Севастополь
ПВО за два часа сбила 26 украинских беспилотников над Крымом

Минобороны заявило о поражении 26 беспилотников ВСУ над Крымом

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Крым
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Средства ПВО за два часа уничтожили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма, говорится в сообщении Министерства обороны России.
«
"Сегодня в период с 20:30 до 22:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку <...> по объектам на территории Республики Крым. Средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов", — указали в ведомстве.
В пятницу вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил, что над морем сработала система противовоздушной обороны. Информации о повреждении инфраструктуры не поступало.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, на минувшей неделе силы ПВО нейтрализовали более четырех десятков украинских дронов самолетного типа над Азовским морем и Крымом.
В регионе действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика КрымПроисшествияМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныСевастополь
 
 
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