https://ria.ru/20231215/bespilotnik-1916128610.html

ПВО за два часа сбила 26 украинских беспилотников над Крымом

ПВО за два часа сбила 26 украинских беспилотников над Крымом - РИА Новости, 16.12.2023

ПВО за два часа сбила 26 украинских беспилотников над Крымом

Средства ПВО за два часа уничтожили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма, говорится в сообщении Министерства обороны России. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-15T22:38

2023-12-15T22:38

2023-12-16T05:19

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

происшествия

михаил развожаев

вооруженные силы украины

севастополь

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Средства ПВО за два часа уничтожили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма, говорится в сообщении Министерства обороны России."Сегодня в период с 20:30 до 22:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку <...> по объектам на территории Республики Крым. Средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов", — указали в ведомстве.В пятницу вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил, что над морем сработала система противовоздушной обороны. Информации о повреждении инфраструктуры не поступало.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, на минувшей неделе силы ПВО нейтрализовали более четырех десятков украинских дронов самолетного типа над Азовским морем и Крымом.В регионе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231215/drony-1915952644.html

россия

республика крым

севастополь

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россия, республика крым, происшествия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, севастополь