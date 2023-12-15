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В Курской области сбили шесть беспилотников
В Курской области сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 15.12.2023
В Курской области сбили шесть беспилотников
Cредства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Курской областью, говорится в сообщении Министерства обороны России. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T19:32
2023-12-15T19:32
2023-12-15T20:44
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вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Cредства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Курской областью, говорится в сообщении Министерства обороны России."Сегодня около 18:40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата", — заявили в ведомстве.Кроме того, около 17:30 мск система противовоздушной обороны сбила еще два дрона противника над этим регионом.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231215/drony-1915952644.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области сбили шесть беспилотников
Минобороны РФ сообщило о шести сбитых беспилотниках ВСУ над Курской областью