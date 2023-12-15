https://ria.ru/20231215/bespilotnik-1916105771.html

В Курской области сбили шесть беспилотников

В Курской области сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 15.12.2023

В Курской области сбили шесть беспилотников

Cредства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Курской областью, говорится в сообщении Министерства обороны России. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T19:32

2023-12-15T19:32

2023-12-15T20:44

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Cредства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Курской областью, говорится в сообщении Министерства обороны России."Сегодня около 18:40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата", — заявили в ведомстве.Кроме того, около 17:30 мск система противовоздушной обороны сбила еще два дрона противника над этим регионом.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231215/drony-1915952644.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия