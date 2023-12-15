Рейтинг@Mail.ru
В Курской области сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 15.12.2023 (обновлено: 20:44 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/bespilotnik-1916105771.html
В Курской области сбили шесть беспилотников
В Курской области сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 15.12.2023
В Курской области сбили шесть беспилотников
Cредства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Курской областью, говорится в сообщении Министерства обороны России. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T19:32
2023-12-15T20:44
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Cредства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Курской областью, говорится в сообщении Министерства обороны России."Сегодня около 18:40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата", — заявили в ведомстве.Кроме того, около 17:30 мск система противовоздушной обороны сбила еще два дрона противника над этим регионом.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231215/drony-1915952644.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области сбили шесть беспилотников

Минобороны РФ сообщило о шести сбитых беспилотниках ВСУ над Курской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Cредства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Курской областью, говорится в сообщении Министерства обороны России.
"Сегодня около 18:40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата", — заявили в ведомстве.
Кроме того, около 17:30 мск система противовоздушной обороны сбила еще два дрона противника над этим регионом.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Курской области действует желтый уровень террористической опасности.
Сотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В России установили порядок уничтожения дронов
Вчера, 09:31
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала