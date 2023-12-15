https://ria.ru/20231215/bespilotnik-1916094171.html

Над Курской областью сбили два беспилотника

Над Курской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 15.12.2023

Над Курской областью сбили два беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T18:32

2023-12-15T18:32

2023-12-15T18:37

специальная военная операция на украине

россия

курская область

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России."Пятнадцатого декабря 2023 года около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

россия

курская область

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россия, курская область