https://ria.ru/20231215/bespilotnik-1916094171.html
Над Курской областью сбили два беспилотника
Над Курской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 15.12.2023
Над Курской областью сбили два беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T18:32
2023-12-15T18:32
2023-12-15T18:37
специальная военная операция на украине
россия
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России."Пятнадцатого декабря 2023 года около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область
Над Курской областью сбили два беспилотника
Минобороны: ПВО сбила два украинских дрона над Курской областью