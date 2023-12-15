https://ria.ru/20231215/bayden-1916028957.html

Кандидат в президенты США заявил, что Байден отзовет свою кандидатуру

Кандидат в президенты США заявил, что Байден отзовет свою кандидатуру - РИА Новости, 15.12.2023

Кандидат в президенты США заявил, что Байден отзовет свою кандидатуру

Независимый кандидат в президенты США Корнэл Уэст заявил, что президент США Джо Байден может и не дойти до этапа всеобщих президентских выборов в 2024 году,... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:34

2023-12-15T14:34

2023-12-15T14:34

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Корнэл Уэст заявил, что президент США Джо Байден может и не дойти до этапа всеобщих президентских выборов в 2024 году, потому что может внезапно отозвать свое выдвижение из-за растущей критики, сообщает издание Politico. "Независимый кандидат в президенты предположил, что действующий президент может внезапно прекратить свою заявку на переизбрание, как это сделал президент Линдон Джонсон, когда он шокировал нацию в 1968 году", - пишет издание. В ходе интервью Уэст отметил, что не думает, что президент сможет выдержать растущую критику, которую получает практически по всем вопросам: от конфликта в секторе Газа до американской экономики. "Я просто говорю, что не исключаю такую возможность, учитывая нестабильность ситуации <...> У него закончился бензин", - добавил кандидат. Уэст также выступил с критикой в сторону экс-президента США Дональда Трампа, назвав его "настоящим гангстером, неофашистом, крысоловом, ведущим страну ко второй гражданской войне". При этом Байдена он охарактеризовал как "молочного неолиберала с военным авантюризмом, который, возможно, приведет мир к третьей мировой войне". По мнению политика, во внутренних вопросах его больше волнует кандидатура Трампа, в то время как с точки зрения внешней политики наибольшее беспокойство вызывает именно Байден. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.

https://ria.ru/20231211/biden-1914958836.html

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, линдон джонсон