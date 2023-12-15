Кандидат в президенты США заявил, что Байден отзовет свою кандидатуру
Politico: кандидат в президенты США заявил, что Байден отзовет свою кандидатуру
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Корнэл Уэст заявил, что президент США Джо Байден может и не дойти до этапа всеобщих президентских выборов в 2024 году, потому что может внезапно отозвать свое выдвижение из-за растущей критики, сообщает издание Politico.
"Независимый кандидат в президенты предположил, что действующий президент может внезапно прекратить свою заявку на переизбрание, как это сделал президент Линдон Джонсон, когда он шокировал нацию в 1968 году", - пишет издание.
В ходе интервью Уэст отметил, что не думает, что президент сможет выдержать растущую критику, которую получает практически по всем вопросам: от конфликта в секторе Газа до американской экономики.
"Я просто говорю, что не исключаю такую возможность, учитывая нестабильность ситуации <...> У него закончился бензин", - добавил кандидат.
Уэст также выступил с критикой в сторону экс-президента США Дональда Трампа, назвав его "настоящим гангстером, неофашистом, крысоловом, ведущим страну ко второй гражданской войне". При этом Байдена он охарактеризовал как "молочного неолиберала с военным авантюризмом, который, возможно, приведет мир к третьей мировой войне".
По мнению политика, во внутренних вопросах его больше волнует кандидатура Трампа, в то время как с точки зрения внешней политики наибольшее беспокойство вызывает именно Байден.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.