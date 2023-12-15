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Эксперт предрек снижение прибыли банков в 2024 году
Эксперт предрек снижение прибыли банков в 2024 году - РИА Новости, 15.12.2023
Эксперт предрек снижение прибыли банков в 2024 году
Банки в России в 2024 году значительно сократят свою прибыль по сравнению с рекордным 2023 годом, она составит по сектору около 1,7-1,9 триллиона рублей - на... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T04:06
2023-12-15T04:06
2023-12-15T04:06
экономика
россия
владимир путин
эксперт ра
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банки в России в 2024 году значительно сократят свою прибыль по сравнению с рекордным 2023 годом, она составит по сектору около 1,7-1,9 триллиона рублей - на фоне ряда причин, в том числе ожидаемого замедления розничного кредитования, прежде всего, ипотеки, заявил РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Ранее в декабре в Центробанке России заявили, что прибыль российских банков за 2023 год составит около 3,3 триллиона рублей. Об ожидаемой прибыли сектора заявил накануне и президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года. Он указал, что российский банковский сектор заработает свыше 3 триллионов рублей. "Мой прогноз по чистой прибыли банковского сектора в 2024 году – 1,7-1,9 триллиона рублей. Темпы генерации прибыли значительно сократятся в результате замедления розничного кредитования, в первую очередь, в ипотечном и потребительском сегментах, увеличения нормы потерь по кредитному риску и на порядок меньшего влияния валютной переоценки на финансовый результат в следующем году", - сказал Беликов. Он напомнил, что финансовый результат 2023 года станет историческим рекордом. "Но как показатель устойчивости сектора он не вполне объективен, поскольку обеспечивался масштабируемым процентным потоком с новых кредитных выдач, темпы которых приводили к многим дисбалансам – системному росту долговой нагрузки заемщиков, завышению стоимости недвижимости в случае ипотечного кредитования и тому подобному", - считает Беликов. Также финансовый результат этого года несколько "раздут" валютной переоценкой, а это волатильный компонент, полагает он.
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экономика, россия, владимир путин, эксперт ра
Экономика, Россия, Владимир Путин, Эксперт РА
Эксперт предрек снижение прибыли банков в 2024 году
Аналитик Беликов: банки сократят прибыль в 2024 году по сравнению с нынешним
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банки в России в 2024 году значительно сократят свою прибыль по сравнению с рекордным 2023 годом, она составит по сектору около 1,7-1,9 триллиона рублей - на фоне ряда причин, в том числе ожидаемого замедления розничного кредитования, прежде всего, ипотеки, заявил РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.
Ранее в декабре в Центробанке России заявили, что прибыль российских банков за 2023 год составит около 3,3 триллиона рублей. Об ожидаемой прибыли сектора заявил накануне и президент РФ Владимир Путин
, подводя итоги года. Он указал, что российский банковский сектор заработает свыше 3 триллионов рублей.
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"Мой прогноз по чистой прибыли банковского сектора в 2024 году – 1,7-1,9 триллиона рублей. Темпы генерации прибыли значительно сократятся в результате замедления розничного кредитования, в первую очередь, в ипотечном и потребительском сегментах, увеличения нормы потерь по кредитному риску и на порядок меньшего влияния валютной переоценки на финансовый результат в следующем году", - сказал Беликов.
Он напомнил, что финансовый результат 2023 года станет историческим рекордом.
"Но как показатель устойчивости сектора он не вполне объективен, поскольку обеспечивался масштабируемым процентным потоком с новых кредитных выдач, темпы которых приводили к многим дисбалансам – системному росту долговой нагрузки заемщиков, завышению стоимости недвижимости в случае ипотечного кредитования и тому подобному", - считает Беликов.
Также финансовый результат этого года несколько "раздут" валютной переоценкой, а это волатильный компонент, полагает он.
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