https://ria.ru/20231215/azerbaydzhan-1915959481.html

Алиева официально выдвинули на выборы президента Азербайджана

Алиева официально выдвинули на выборы президента Азербайджана - РИА Новости, 15.12.2023

Алиева официально выдвинули на выборы президента Азербайджана

Правящая партия "Ени Азербайджан" официально выдвинула кандидатуру действующего главы государства Ильхама Алиева на пост президента Азербайджана, такое решение... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T10:16

2023-12-15T10:16

2023-12-15T10:43

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ильхам алиев

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БАКУ, 15 дек – РИА Новости. Правящая партия "Ени Азербайджан" официально выдвинула кандидатуру действующего главы государства Ильхама Алиева на пост президента Азербайджана, такое решение было принято на состоявшемся в пятницу расширенном заседании правления партии.Внеочередные выборы президента Азербайджана назначены на 7 февраля 2024 года.Также на расширенном заседании правления партии были определены полномочные представители кандидата партии "Ени Азербайджан". "Заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" – руководитель центрального аппарата Таир Будагов и заместитель председателя партии Али Ахмедов назначены полномочными представителями кандидата в президенты. Заместитель руководителя центрального аппарата Ахлиман Тагиев назначен полномочным представителем по финансовым вопросам на внеочередных президентских выборах", - говорится в заявлении по итогам заседания.

https://ria.ru/20231206/azerbaydzhan-1914114982.html

азербайджан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, ильхам алиев