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Алиева официально выдвинули на выборы президента Азербайджана - РИА Новости, 15.12.2023
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10:16 15.12.2023 (обновлено: 10:43 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/azerbaydzhan-1915959481.html
Алиева официально выдвинули на выборы президента Азербайджана
Алиева официально выдвинули на выборы президента Азербайджана - РИА Новости, 15.12.2023
Алиева официально выдвинули на выборы президента Азербайджана
Правящая партия "Ени Азербайджан" официально выдвинула кандидатуру действующего главы государства Ильхама Алиева на пост президента Азербайджана, такое решение... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:16
2023-12-15T10:43
в мире
азербайджан
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БАКУ, 15 дек – РИА Новости. Правящая партия "Ени Азербайджан" официально выдвинула кандидатуру действующего главы государства Ильхама Алиева на пост президента Азербайджана, такое решение было принято на состоявшемся в пятницу расширенном заседании правления партии.Внеочередные выборы президента Азербайджана назначены на 7 февраля 2024 года.Также на расширенном заседании правления партии были определены полномочные представители кандидата партии "Ени Азербайджан". "Заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" – руководитель центрального аппарата Таир Будагов и заместитель председателя партии Али Ахмедов назначены полномочными представителями кандидата в президенты. Заместитель руководителя центрального аппарата Ахлиман Тагиев назначен полномочным представителем по финансовым вопросам на внеочередных президентских выборах", - говорится в заявлении по итогам заседания.
https://ria.ru/20231206/azerbaydzhan-1914114982.html
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в мире, азербайджан, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев
Алиева официально выдвинули на выборы президента Азербайджана

Правящая партия официально выдвинула Алиева на выборы президента Азербайджана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 15 дек – РИА Новости. Правящая партия "Ени Азербайджан" официально выдвинула кандидатуру действующего главы государства Ильхама Алиева на пост президента Азербайджана, такое решение было принято на состоявшемся в пятницу расширенном заседании правления партии.
Внеочередные выборы президента Азербайджана назначены на 7 февраля 2024 года.
Также на расширенном заседании правления партии были определены полномочные представители кандидата партии "Ени Азербайджан". "Заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" – руководитель центрального аппарата Таир Будагов и заместитель председателя партии Али Ахмедов назначены полномочными представителями кандидата в президенты. Заместитель руководителя центрального аппарата Ахлиман Тагиев назначен полномочным представителем по финансовым вопросам на внеочередных президентских выборах", - говорится в заявлении по итогам заседания.
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