https://ria.ru/20231215/avto-1915937049.html

Исследование показало, сколько россиян пристегивается сзади в автомобилях

Исследование показало, сколько россиян пристегивается сзади в автомобилях - РИА Новости, 15.12.2023

Исследование показало, сколько россиян пристегивается сзади в автомобилях

Около 67% россиян, согласно исследованию автомобильного портала "Дром", не пристегиваются на задних сидениях в автомобилях, 16% вообще не пользуются ремнем... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T04:12

2023-12-15T04:12

2023-12-15T04:12

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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Около 67% россиян, согласно исследованию автомобильного портала "Дром", не пристегиваются на задних сидениях в автомобилях, 16% вообще не пользуются ремнем безопасности в машине, сообщили РИА Новости в пресс-службе портала. Исследование проводилось с 27 октября по 13 ноября на сайте Drom, в нем приняли участие 15,9 тысячи человек со всей России. "Подавляющее большинство россиян (67%) не пользуются ремнями безопасности на задних сиденьях в автомобилях. Согласно опросу, больше половины россиян (51%) пристегиваются только на переднем пассажирском кресле. Треть респондентов (33%) пользуются ремнем безопасности и на переднем, и на заднем сидениях. Еще 16% пассажиров не пристегиваются в автомобиле", - сказал собеседник агентства. По его словам, исследование также показало, что 62% россиян, которые пристегиваются на переднем и заднем креслах, живут в Татарстане, 60% - в Свердловской области, 59% - в Пермском крае. "В Забайкальском крае, Иркутской области и Краснодарском крае оказалось больше всего тех, кто не пристегивается в машине на пассажирских местах. В этих регионах требования безопасности игнорирует каждый четвертый житель", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20231212/mashiny-1915323209.html

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общество, авто, россия