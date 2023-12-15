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Исследование показало, сколько россиян пристегивается сзади в автомобилях - РИА Новости, 15.12.2023
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04:12 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/avto-1915937049.html
Исследование показало, сколько россиян пристегивается сзади в автомобилях
Исследование показало, сколько россиян пристегивается сзади в автомобилях - РИА Новости, 15.12.2023
Исследование показало, сколько россиян пристегивается сзади в автомобилях
Около 67% россиян, согласно исследованию автомобильного портала "Дром", не пристегиваются на задних сидениях в автомобилях, 16% вообще не пользуются ремнем... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T04:12
2023-12-15T04:12
общество
авто
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Около 67% россиян, согласно исследованию автомобильного портала "Дром", не пристегиваются на задних сидениях в автомобилях, 16% вообще не пользуются ремнем безопасности в машине, сообщили РИА Новости в пресс-службе портала. Исследование проводилось с 27 октября по 13 ноября на сайте Drom, в нем приняли участие 15,9 тысячи человек со всей России. "Подавляющее большинство россиян (67%) не пользуются ремнями безопасности на задних сиденьях в автомобилях. Согласно опросу, больше половины россиян (51%) пристегиваются только на переднем пассажирском кресле. Треть респондентов (33%) пользуются ремнем безопасности и на переднем, и на заднем сидениях. Еще 16% пассажиров не пристегиваются в автомобиле", - сказал собеседник агентства. По его словам, исследование также показало, что 62% россиян, которые пристегиваются на переднем и заднем креслах, живут в Татарстане, 60% - в Свердловской области, 59% - в Пермском крае. "В Забайкальском крае, Иркутской области и Краснодарском крае оказалось больше всего тех, кто не пристегивается в машине на пассажирских местах. В этих регионах требования безопасности игнорирует каждый четвертый житель", - добавил собеседник.
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общество, авто, россия
Общество, Авто, Россия
Исследование показало, сколько россиян пристегивается сзади в автомобилях

Исследование "Дром": около 67% россиян не пристегиваются на задних сидениях авто

© Depositphotos.com / MariaPetrovicheva87Ремень безопасности
Ремень безопасности - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Depositphotos.com / MariaPetrovicheva87
Ремень безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Около 67% россиян, согласно исследованию автомобильного портала "Дром", не пристегиваются на задних сидениях в автомобилях, 16% вообще не пользуются ремнем безопасности в машине, сообщили РИА Новости в пресс-службе портала.
Исследование проводилось с 27 октября по 13 ноября на сайте Drom, в нем приняли участие 15,9 тысячи человек со всей России.
«
"Подавляющее большинство россиян (67%) не пользуются ремнями безопасности на задних сиденьях в автомобилях. Согласно опросу, больше половины россиян (51%) пристегиваются только на переднем пассажирском кресле. Треть респондентов (33%) пользуются ремнем безопасности и на переднем, и на заднем сидениях. Еще 16% пассажиров не пристегиваются в автомобиле", - сказал собеседник агентства.
По его словам, исследование также показало, что 62% россиян, которые пристегиваются на переднем и заднем креслах, живут в Татарстане, 60% - в Свердловской области, 59% - в Пермском крае.
Забайкальском крае, Иркутской области и Краснодарском крае оказалось больше всего тех, кто не пристегивается в машине на пассажирских местах. В этих регионах требования безопасности игнорирует каждый четвертый житель", - добавил собеседник.
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