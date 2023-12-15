Исследование показало, сколько россиян пристегивается сзади в автомобилях
Исследование "Дром": около 67% россиян не пристегиваются на задних сидениях авто
© Depositphotos.com / MariaPetrovicheva87Ремень безопасности
© Depositphotos.com / MariaPetrovicheva87
Ремень безопасности. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Около 67% россиян, согласно исследованию автомобильного портала "Дром", не пристегиваются на задних сидениях в автомобилях, 16% вообще не пользуются ремнем безопасности в машине, сообщили РИА Новости в пресс-службе портала.
Исследование проводилось с 27 октября по 13 ноября на сайте Drom, в нем приняли участие 15,9 тысячи человек со всей России.
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"Подавляющее большинство россиян (67%) не пользуются ремнями безопасности на задних сиденьях в автомобилях. Согласно опросу, больше половины россиян (51%) пристегиваются только на переднем пассажирском кресле. Треть респондентов (33%) пользуются ремнем безопасности и на переднем, и на заднем сидениях. Еще 16% пассажиров не пристегиваются в автомобиле", - сказал собеседник агентства.
По его словам, исследование также показало, что 62% россиян, которые пристегиваются на переднем и заднем креслах, живут в Татарстане, 60% - в Свердловской области, 59% - в Пермском крае.
"В Забайкальском крае, Иркутской области и Краснодарском крае оказалось больше всего тех, кто не пристегивается в машине на пассажирских местах. В этих регионах требования безопасности игнорирует каждый четвертый житель", - добавил собеседник.