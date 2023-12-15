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Минобороны Польши заявило, что отменило расследование смоленской катастрофы - РИА Новости, 15.12.2023
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16:52 15.12.2023 (обновлено: 17:33 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/aviakatastrofa-1916072801.html
Минобороны Польши заявило, что отменило расследование смоленской катастрофы
Минобороны Польши заявило, что отменило расследование смоленской катастрофы - РИА Новости, 15.12.2023
Минобороны Польши заявило, что отменило расследование смоленской катастрофы
Комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, ликвидируется, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:52
2023-12-15T17:33
расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском
ту-154
межгосударственный авиационный комитет
польша
смоленск
в мире
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ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, ликвидируется, сообщил журналистам министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. "Я подписал решение… об отмене решения о создании комиссии министерства национальной обороны по повторному расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154, катастрофы, произошедшей под Смоленском 10 апреля 2010 года", - сказал Косиняк-Камыш. Ранее польская комиссия (комиссия экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича – ред.), повторно расследующая обстоятельства смоленской авиакатастрофы, подала заявление в прокуратуру о подозрении совершения покушения на жизнь президента Польши Леха Качиньского и других 95 пассажиров. До этого в Польше обвиняли в произошедшем российские власти, заявляли, что на борту катастрофы произошел взрыв, возбудили уголовные дела в отношении троих авиационных диспетчеров. Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу.
https://ria.ru/20200410/1569740325.html
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расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, польша, смоленск, в мире
Расследование причин авиакатастрофы польского Ту-154 под Смоленском, Ту-154, Межгосударственный авиационный комитет, Польша, Смоленск, В мире
Минобороны Польши заявило, что отменило расследование смоленской катастрофы

В Польше ликвидировали комиссию по расследованию крушения самолета Качиньского

© РИА Новости / Олег Минеев | Перейти в медиабанкОбломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Олег Минеев
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Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, ликвидируется, сообщил журналистам министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
"Я подписал решение… об отмене решения о создании комиссии министерства национальной обороны по повторному расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154, катастрофы, произошедшей под Смоленском 10 апреля 2010 года", - сказал Косиняк-Камыш.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМесто падения польского самолета Ту-154 под Смоленском
Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском
Ранее польская комиссия (комиссия экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича – ред.), повторно расследующая обстоятельства смоленской авиакатастрофы, подала заявление в прокуратуру о подозрении совершения покушения на жизнь президента Польши Леха Качиньского и других 95 пассажиров. До этого в Польше обвиняли в произошедшем российские власти, заявляли, что на борту катастрофы произошел взрыв, возбудили уголовные дела в отношении троих авиационных диспетчеров.
Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкОбломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу. Архивное фото
Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу.
Место падения польского самолета Ту-154 - РИА Новости, 1920, 10.04.2020
Авиакатастрофа польского Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года
10 апреля 2020, 07:57
 
Расследование причин авиакатастрофы польского Ту-154 под СмоленскомТу-154Межгосударственный авиационный комитетПольшаСмоленскВ мире
 
 
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