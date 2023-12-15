https://ria.ru/20231215/aviakatastrofa-1916072801.html
Минобороны Польши заявило, что отменило расследование смоленской катастрофы
Минобороны Польши заявило, что отменило расследование смоленской катастрофы - РИА Новости, 15.12.2023
Минобороны Польши заявило, что отменило расследование смоленской катастрофы
Комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, ликвидируется, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:52
2023-12-15T16:52
2023-12-15T17:33
расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском
ту-154
межгосударственный авиационный комитет
польша
смоленск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149608/10/1496081020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a71c398159e4d75a897427a58a48daa.jpg
ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, ликвидируется, сообщил журналистам министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. "Я подписал решение… об отмене решения о создании комиссии министерства национальной обороны по повторному расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154, катастрофы, произошедшей под Смоленском 10 апреля 2010 года", - сказал Косиняк-Камыш. Ранее польская комиссия (комиссия экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича – ред.), повторно расследующая обстоятельства смоленской авиакатастрофы, подала заявление в прокуратуру о подозрении совершения покушения на жизнь президента Польши Леха Качиньского и других 95 пассажиров. До этого в Польше обвиняли в произошедшем российские власти, заявляли, что на борту катастрофы произошел взрыв, возбудили уголовные дела в отношении троих авиационных диспетчеров. Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу.
https://ria.ru/20200410/1569740325.html
польша
смоленск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149608/10/1496081020_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_0d89eca3febb0e1eb8ec2ee8f6c23f8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, польша, смоленск, в мире
Расследование причин авиакатастрофы польского Ту-154 под Смоленском, Ту-154, Межгосударственный авиационный комитет, Польша, Смоленск, В мире
Минобороны Польши заявило, что отменило расследование смоленской катастрофы
В Польше ликвидировали комиссию по расследованию крушения самолета Качиньского
ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, ликвидируется, сообщил журналистам министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
"Я подписал решение… об отмене решения о создании комиссии министерства национальной обороны по повторному расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154, катастрофы, произошедшей под Смоленском 10 апреля 2010 года", - сказал Косиняк-Камыш.
Ранее польская комиссия (комиссия экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича
– ред.), повторно расследующая обстоятельства смоленской авиакатастрофы, подала заявление в прокуратуру о подозрении совершения покушения на жизнь президента Польши Леха Качиньского и других 95 пассажиров. До этого в Польше обвиняли в произошедшем российские власти, заявляли, что на борту катастрофы произошел взрыв, возбудили уголовные дела в отношении троих авиационных диспетчеров.
Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.
Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК
) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу.
Авиакатастрофа польского Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года