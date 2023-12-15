https://ria.ru/20231215/aviakatastrofa-1916072801.html

Минобороны Польши заявило, что отменило расследование смоленской катастрофы

Минобороны Польши заявило, что отменило расследование смоленской катастрофы - РИА Новости, 15.12.2023

Минобороны Польши заявило, что отменило расследование смоленской катастрофы

Комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, ликвидируется, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:52

2023-12-15T16:52

2023-12-15T17:33

расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском

ту-154

межгосударственный авиационный комитет

польша

смоленск

в мире

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ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, ликвидируется, сообщил журналистам министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. "Я подписал решение… об отмене решения о создании комиссии министерства национальной обороны по повторному расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154, катастрофы, произошедшей под Смоленском 10 апреля 2010 года", - сказал Косиняк-Камыш. Ранее польская комиссия (комиссия экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича – ред.), повторно расследующая обстоятельства смоленской авиакатастрофы, подала заявление в прокуратуру о подозрении совершения покушения на жизнь президента Польши Леха Качиньского и других 95 пассажиров. До этого в Польше обвиняли в произошедшем российские власти, заявляли, что на борту катастрофы произошел взрыв, возбудили уголовные дела в отношении троих авиационных диспетчеров. Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу.

https://ria.ru/20200410/1569740325.html

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расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, польша, смоленск, в мире