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В России снизилось число авиаинцидентов - РИА Новости, 15.12.2023
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16:11 15.12.2023 (обновлено: 16:30 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/aviaintsidenty-1916060461.html
В России снизилось число авиаинцидентов
В России снизилось число авиаинцидентов - РИА Новости, 15.12.2023
В России снизилось число авиаинцидентов
Количество авиационных инцидентов снизилось в среднем на 15% в 2023 году по сравнению с досанкционным периодом, на воздушных судах иностранного производства при РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:11
2023-12-15T16:30
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Количество авиационных инцидентов снизилось в среднем на 15% в 2023 году по сравнению с досанкционным периодом, на воздушных судах иностранного производства при перевозке пассажиров с 2022 года не погиб ни один человек, сообщила пресс-служба Ространснадзора.Ранее Росавиация сообщила о том, что количество авиационных инцидентов за 11 месяцев 2023 года в целом снизилось на 1,3% в годовом выражении - до 670 случаев, а в связи с отказами авиатехники и двигателей - на 2%, до 400 случаев."В 2023 году наблюдается снижение количества авиационных инцидентов по сравнению с досанкционным периодом в среднем на 15%, а с 2022 года – на 1,3%. Стоит отметить, что за 2022-2023 гг. на воздушных судах иностранного производства при перевозке пассажиров не погиб ни один человек, что свидетельствует о достаточно высоком уровне компетенций российских авиакомпаний", - говорится в сообщении.На сегодняшний день в отношении подконтрольных организаций проведено 223 контрольно-надзорных мероприятий, включая 196 выездных и 27 документарных проверок.В 2023 году отмечается рост количества контролируемых лиц, с 1053 в 2022 году до 1178 в 2023 году (речь идет об эксплуатантах, организациях по техобслуживанию, учебных центрах и т.д.). Данные показатели свидетельствуют о непрерывном развитии воздушного транспорта на фоне санкционного давления, отмечает ведомство.Ространснадзор осуществляет контрольные (надзорные) функции за 118 авиакомпаниями, имеющих сертификат на выполнение коммерческих воздушных перевозок."Даже в условиях санкций, благодаря системе принятых в России мер, уровень безопасности полётов продолжает поддерживаться на высоком уровне", – отметил официальный эксперт мирового уровня по авиационной и транспортной безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Владимир Черток.
https://ria.ru/20231213/intsident-1915441753.html
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федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), россия
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Россия
В России снизилось число авиаинцидентов

Ространснадзор: число авиаинцидентов в 2023 году снизилось на 15 процентов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Количество авиационных инцидентов снизилось в среднем на 15% в 2023 году по сравнению с досанкционным периодом, на воздушных судах иностранного производства при перевозке пассажиров с 2022 года не погиб ни один человек, сообщила пресс-служба Ространснадзора.
Ранее Росавиация сообщила о том, что количество авиационных инцидентов за 11 месяцев 2023 года в целом снизилось на 1,3% в годовом выражении - до 670 случаев, а в связи с отказами авиатехники и двигателей - на 2%, до 400 случаев.
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"В 2023 году наблюдается снижение количества авиационных инцидентов по сравнению с досанкционным периодом в среднем на 15%, а с 2022 года – на 1,3%. Стоит отметить, что за 2022-2023 гг. на воздушных судах иностранного производства при перевозке пассажиров не погиб ни один человек, что свидетельствует о достаточно высоком уровне компетенций российских авиакомпаний", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день в отношении подконтрольных организаций проведено 223 контрольно-надзорных мероприятий, включая 196 выездных и 27 документарных проверок.
В 2023 году отмечается рост количества контролируемых лиц, с 1053 в 2022 году до 1178 в 2023 году (речь идет об эксплуатантах, организациях по техобслуживанию, учебных центрах и т.д.). Данные показатели свидетельствуют о непрерывном развитии воздушного транспорта на фоне санкционного давления, отмечает ведомство.
Ространснадзор осуществляет контрольные (надзорные) функции за 118 авиакомпаниями, имеющих сертификат на выполнение коммерческих воздушных перевозок.
"Даже в условиях санкций, благодаря системе принятых в России мер, уровень безопасности полётов продолжает поддерживаться на высоком уровне", – отметил официальный эксперт мирового уровня по авиационной и транспортной безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Владимир Черток.
Логотип Росавиации - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Росавиация сертифицировала 445 организаций по обслуживанию воздушных судов
13 декабря, 07:07
 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Россия
 
 
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