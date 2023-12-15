https://ria.ru/20231215/avariya-1915940339.html

Авария на трубопроводе в приморском Артеме коснется 69 тысяч жителей

Авария на трубопроводе в приморском Артеме коснется 69 тысяч жителей - РИА Новости, 15.12.2023

Авария на трубопроводе в приморском Артеме коснется 69 тысяч жителей

Авария на трубопроводе, который обеспечивает холодной водой Артёмовский городской округ в Приморье, коснется 69 тысяч местных жителей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T05:40

2023-12-15T05:40

2023-12-15T05:40

происшествия

жкх

артёмовский городской округ

артем

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

генеральная прокуратура рф

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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Авария на трубопроводе, который обеспечивает холодной водой Артёмовский городской округ в Приморье, коснется 69 тысяч местных жителей, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. Ранее в пятницу мэрия Артема сообщила, что почти весь город остался без холодной воды из-за порыва на трубопроводе. На месте работает "Примводоканал". В прокуратуре уточнили, что водоснабжение пока не отключено, будет сброс воды. "На период проведения ремонтно-восстановительных работ в ближайшее время будет прекращено водоснабжение жителей городского округа. По предварительной оценке, отключение коснется 69 тысяч жителей более чем 900 многоквартирных домов и 5 тысяч частных домовладений", - сказал собеседник. Он отметил, что прокурор Артёма Андрей Камболин выехал на место порыва магистрального трубопровода. Также туда направлена аварийная служба, на месте находятся сотрудники администрации городского округа и МЧС России по Приморскому краю. Прокуратура проводит проверку. Артем – один из крупнейших городов Приморья, там живут свыше 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20231215/shtorm-1915936333.html

артёмовский городской округ

артем

россия

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происшествия, жкх, артёмовский городской округ, артем, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), генеральная прокуратура рф