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Почти весь город Артем в Приморье остался без воды из-за аварии - РИА Новости, 15.12.2023
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04:52 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/avariya-1915938588.html
Почти весь город Артем в Приморье остался без воды из-за аварии
Почти весь город Артем в Приморье остался без воды из-за аварии - РИА Новости, 15.12.2023
Почти весь город Артем в Приморье остался без воды из-за аварии
Почти весь город Артем в Приморском крае остался без холодной воды из-за порыва на трубопроводе, сообщает администрация городского округа. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T04:52
2023-12-15T04:52
происшествия
артем
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Почти весь город Артем в Приморском крае остался без холодной воды из-за порыва на трубопроводе, сообщает администрация городского округа. "Управление жизнеобеспечения сообщает о порыве трубопровода 1200 миллиметров. От холодного водоснабжения отключен почти весь Артем - от поселка Штыково до территориального управления "Угловое". Работает "Примводоканал", - говорится в сообщении. Артем – один из крупнейших городов Приморья, там живут свыше 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20231215/shtorm-1915936333.html
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происшествия, артем, приморский край
Происшествия, Артем, Приморский край
Почти весь город Артем в Приморье остался без воды из-за аварии

Почти весь город Артем в Приморском крае остался без воды из-за аварии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКран
Кран - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Почти весь город Артем в Приморском крае остался без холодной воды из-за порыва на трубопроводе, сообщает администрация городского округа.
«
"Управление жизнеобеспечения сообщает о порыве трубопровода 1200 миллиметров. От холодного водоснабжения отключен почти весь Артем - от поселка Штыково до территориального управления "Угловое". Работает "Примводоканал", - говорится в сообщении.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Из-за шторма у берегов Камчатки подтопило несколько северных поселков
03:41
Артем – один из крупнейших городов Приморья, там живут свыше 100 тысяч человек.
 
ПроисшествияАртемПриморский край
 
 
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