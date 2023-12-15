https://ria.ru/20231215/avariya-1915938588.html

Почти весь город Артем в Приморье остался без воды из-за аварии

Почти весь город Артем в Приморье остался без воды из-за аварии - РИА Новости, 15.12.2023

Почти весь город Артем в Приморье остался без воды из-за аварии

Почти весь город Артем в Приморском крае остался без холодной воды из-за порыва на трубопроводе, сообщает администрация городского округа. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T04:52

2023-12-15T04:52

2023-12-15T04:52

происшествия

артем

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Почти весь город Артем в Приморском крае остался без холодной воды из-за порыва на трубопроводе, сообщает администрация городского округа. "Управление жизнеобеспечения сообщает о порыве трубопровода 1200 миллиметров. От холодного водоснабжения отключен почти весь Артем - от поселка Штыково до территориального управления "Угловое". Работает "Примводоканал", - говорится в сообщении. Артем – один из крупнейших городов Приморья, там живут свыше 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20231215/shtorm-1915936333.html

артем

приморский край

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происшествия, артем, приморский край