https://ria.ru/20231215/avariya-1915938588.html
Почти весь город Артем в Приморье остался без воды из-за аварии
Почти весь город Артем в Приморье остался без воды из-за аварии - РИА Новости, 15.12.2023
Почти весь город Артем в Приморье остался без воды из-за аварии
Почти весь город Артем в Приморском крае остался без холодной воды из-за порыва на трубопроводе, сообщает администрация городского округа. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T04:52
2023-12-15T04:52
2023-12-15T04:52
происшествия
артем
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871773578_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_07211bb737fdbf8bed6d2a7d1b7826bb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Почти весь город Артем в Приморском крае остался без холодной воды из-за порыва на трубопроводе, сообщает администрация городского округа. "Управление жизнеобеспечения сообщает о порыве трубопровода 1200 миллиметров. От холодного водоснабжения отключен почти весь Артем - от поселка Штыково до территориального управления "Угловое". Работает "Примводоканал", - говорится в сообщении. Артем – один из крупнейших городов Приморья, там живут свыше 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20231215/shtorm-1915936333.html
артем
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871773578_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_47903e55b18117d7a24bbeaa87d4281a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, артем, приморский край
Происшествия, Артем, Приморский край
Почти весь город Артем в Приморье остался без воды из-за аварии
Почти весь город Артем в Приморском крае остался без воды из-за аварии