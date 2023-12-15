https://ria.ru/20231215/avarii-1915947694.html

В регионах из-за погоды выросло число аварий в системе энергоснабжения

В регионах из-за погоды выросло число аварий в системе энергоснабжения - РИА Новости, 15.12.2023

В регионах из-за погоды выросло число аварий в системе энергоснабжения

Погода в ряде регионов РФ ухудшилась, количество отключенных от энергоснабжения потребителей на 6.00 мск выросло до 228 тысяч человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T08:31

2023-12-15T08:31

2023-12-15T08:34

происшествия

россия

ростовская область

донецкая народная республика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Погода в ряде регионов РФ ухудшилась, количество отключенных от энергоснабжения потребителей на 6.00 мск выросло до 228 тысяч человек, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ в Telegram-канале.Как указывается в сообщении ведомства, минувшей ночью в ряде регионов России ухудшилась погодная обстановка, что привело к новым нарушениям электроснабжения."По данным на 06.00 (мск): Ростовская область: 78,5 тысячи человек, Донецкая народная республика – 103,3 тысячи человек, Луганская народная республика – 43,2 тысяч человек, Псковская область – 3,5 тысячи человек", - приводит данные Минэнерго."Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы", - отметили там же.

https://ria.ru/20231215/osadki-1915943963.html

россия

ростовская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, ростовская область, донецкая народная республика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)