https://ria.ru/20231215/armeniya-1915953071.html

Российский экспортный центр открыл представительство в Армении

Российский экспортный центр открыл представительство в Армении - РИА Новости, 15.12.2023

Российский экспортный центр открыл представительство в Армении

Представительство Российского экспортного центра открылось в пятницу в армянской столице, сообщили в пресс-службе РЭЦ. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T09:33

2023-12-15T09:33

2023-12-15T09:33

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ереван

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ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Представительство Российского экспортного центра открылось в пятницу в армянской столице, сообщили в пресс-службе РЭЦ. "Пятнадцатого декабря в Ереване состоялась церемония открытия представительства Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) в Армении. Церемония прошла в рамках межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Армении", - говорится в пресс-релизе центра. Отмечается, что сотрудники представительства будут предоставлять российским экспортерам широкий спектр услуг, таких как поиск потенциальных покупателей в Армении, организация переговоров и многое другое. Предприниматели также могут рассчитывать на проверку надежности армянских контрагентов, а также реализацию своих бизнес-проектов при финансовой поддержке Группы РЭЦ. "Развитие российско-армянских торгово-экономических отношений всегда представляло для нас особую важность как с точки зрения развития традиционных сфер взаимодействия, так и с позиции наращивания новых направлений партнерства. Открытие представительства РЭЦ — это новый этап в развитии отношений между нашими странами, его задача — помогать поддерживать непрерывный диалог между бизнес-сообществами России и Армении", — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача. Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина отметила, что текущая геоэкономическая ситуация дает возможность найти новые точки роста для развития экономических связей между Россией и Арменией. По ее словам, Российский экспортный центр через свое представительство в Армении использует все доступные инструменты для того, чтобы помочь отечественным производителям наладить эффективное взаимодействие с местными потенциальными партнерами, в том числе в рамках поддержки импорта в Россию. Вице-президент Российского экспортного центра Роман Генкель отметил, что клиенты Группы РЭЦ смогут, в частности, проверить надежность будущего партнера, отправиться в бизнес-миссию, получить финансовую поддержку по линии ЭКСАР и Росэксимбанка. По его словам, представительство РЭЦ в Армении станет настоящей опорой для бизнеса, стремящегося работать на местном рынке", — прокомментировал. "Нашей ключевой задачей является всесторонняя поддержка российских компаний по выводу товаров и услуг на армянский рынок. Теперь и у наших армянских партнеров появляется "единое окно", куда они могут обращаться по вопросам подбора российских поставщиков и привлечения финансирования для заключения сделки", — заявил, в свою очередь, представитель Российского экспортного центра в Армении Виген Енокян, возглавивший представительство РЭЦ в Ереване. Всего за рубежом открыто 13 представительств Российского экспортного центра. Представители РЭЦ успешно работают в Индии, Вьетнаме, Турции, Казахстане, Китае и других странах. АО "Российский экспортный центр" (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".

https://ria.ru/20231205/armeniya-1913874580.html

https://ria.ru/20231123/peskov-1911382318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, армения, россия, ереван