https://ria.ru/20231215/argentina-1915975872.html

Милей планирует сменить послов Аргентины, в том числе в России

Милей планирует сменить послов Аргентины, в том числе в России - РИА Новости, 15.12.2023

Милей планирует сменить послов Аргентины, в том числе в России

Новые власти Аргентины планируют сместить послов в ряде стран, включая посла в России Эдуардо Антонио Зуайна, пишет местная газета Nacion со ссылкой на... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T11:40

2023-12-15T11:40

2023-12-15T11:40

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хавьер милей

мид аргентины

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Новые власти Аргентины планируют сместить послов в ряде стран, включая посла в России Эдуардо Антонио Зуайна, пишет местная газета Nacion со ссылкой на постановление главы аргентинского МИД Дианы Мондино. "Я пишу вас с просьбой подготовить проект административного акта, который предусматривает перевод следующих должностных лиц дипломатической службы страны", - говорится в документе, адресованном Мондино главному управлению кадров ведомства, копию которого приводит издание. Как следует из постановления, чрезвычайный и полномочный посол в РФ Эдуардо Антонио Зуайн должен быть переведен в МИД. В документе перечислены послы Аргентины в Эфиопии, Франции, Британии, Индии, Ватикане, а также представители страны в ООН, ЕС и при международных организациях в Женеве.

https://ria.ru/20231214/argentina-1915675158.html

аргентина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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