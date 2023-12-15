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Милей планирует сменить послов Аргентины, в том числе в России - РИА Новости, 15.12.2023
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11:40 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/argentina-1915975872.html
Милей планирует сменить послов Аргентины, в том числе в России
Милей планирует сменить послов Аргентины, в том числе в России - РИА Новости, 15.12.2023
Милей планирует сменить послов Аргентины, в том числе в России
Новые власти Аргентины планируют сместить послов в ряде стран, включая посла в России Эдуардо Антонио Зуайна, пишет местная газета Nacion со ссылкой на... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:40
2023-12-15T11:40
в мире
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хавьер милей
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Новые власти Аргентины планируют сместить послов в ряде стран, включая посла в России Эдуардо Антонио Зуайна, пишет местная газета Nacion со ссылкой на постановление главы аргентинского МИД Дианы Мондино. "Я пишу вас с просьбой подготовить проект административного акта, который предусматривает перевод следующих должностных лиц дипломатической службы страны", - говорится в документе, адресованном Мондино главному управлению кадров ведомства, копию которого приводит издание. Как следует из постановления, чрезвычайный и полномочный посол в РФ Эдуардо Антонио Зуайн должен быть переведен в МИД. В документе перечислены послы Аргентины в Эфиопии, Франции, Британии, Индии, Ватикане, а также представители страны в ООН, ЕС и при международных организациях в Женеве.
https://ria.ru/20231214/argentina-1915675158.html
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в мире, аргентина, хавьер милей, мид аргентины
В мире, Аргентина, Хавьер Милей, МИД Аргентины
Милей планирует сменить послов Аргентины, в том числе в России

Nacion: Милей планирует сменить послов Аргентины, в том числе в России

© AP Photo / Gustavo GarelloПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Gustavo Garello
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Новые власти Аргентины планируют сместить послов в ряде стран, включая посла в России Эдуардо Антонио Зуайна, пишет местная газета Nacion со ссылкой на постановление главы аргентинского МИД Дианы Мондино.
"Я пишу вас с просьбой подготовить проект административного акта, который предусматривает перевод следующих должностных лиц дипломатической службы страны", - говорится в документе, адресованном Мондино главному управлению кадров ведомства, копию которого приводит издание.
Как следует из постановления, чрезвычайный и полномочный посол в РФ Эдуардо Антонио Зуайн должен быть переведен в МИД. В документе перечислены послы Аргентины в Эфиопии, Франции, Британии, Индии, Ватикане, а также представители страны в ООН, ЕС и при международных организациях в Женеве.
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