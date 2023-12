https://ria.ru/20231215/allegro-1915954773.html

РЖД не согласовывали переход поездов Allegro финской стороне

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) не согласовывал переход поездов Allegro в собственность финской стороны, сообщили РИА Новости в компании. "Переход поездов в собственность финской стороны ОАО "РЖД" не согласовывался", - ответили в холдинге. Накануне финский государственный железнодорожный оператор VR сообщил о выкупе поездов Sm6, ранее принадлежащие совместному предприятию с РЖД Karelian Trains и ходившими в Россию под брендом Allegro. В РЖД добавили, что в марте 2022 года VR в одностороннем порядке прекратил курсирование поездов Allegro, что стало нарушением межправительственного российско-финляндского соглашения о прямом международном железнодорожном сообщении от 28 апреля 2015 года и договора между ОАО "Российские железные дороги" и VR о взаимодействии при организации железнодорожных перевозок от 13 марта 2015 года. "Неоднократные предложения ОАО "РЖД" возобновить эксплуатацию поездов "Аллегро" в рамках действующих соглашений не были приняты финской стороной. В результате их простоя компания Oy Karelian Trains Ltd потеряла источник дохода и не смогла выполнять свои финансовые обязательства. Таким образом, неправомерные действия компании VR и финского менеджмента компании Oy Karelian Trains Ltd привели к неплатежеспособности последней", - заключили в РЖД. Скоростные поезда Allegro были специально изготовлены для курсирования между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Составы находились в собственности Oy Karelian Trains Ltd – компании-перевозчика, созданной РЖД и VR Group в ноябре 2006 года. Эксплуатация поездов на маршруте планировалась до 2041 года.

