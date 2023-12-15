https://ria.ru/20231215/allegro-1915954773.html
РЖД не согласовывали переход поездов Allegro финской стороне
РЖД не согласовывали переход поездов Allegro финской стороне - РИА Новости, 15.12.2023
РЖД не согласовывали переход поездов Allegro финской стороне
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) не согласовывал переход поездов Allegro в собственность финской стороны, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T09:41
2023-12-15T09:41
2023-12-15T09:41
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) не согласовывал переход поездов Allegro в собственность финской стороны, сообщили РИА Новости в компании. "Переход поездов в собственность финской стороны ОАО "РЖД" не согласовывался", - ответили в холдинге. Накануне финский государственный железнодорожный оператор VR сообщил о выкупе поездов Sm6, ранее принадлежащие совместному предприятию с РЖД Karelian Trains и ходившими в Россию под брендом Allegro. В РЖД добавили, что в марте 2022 года VR в одностороннем порядке прекратил курсирование поездов Allegro, что стало нарушением межправительственного российско-финляндского соглашения о прямом международном железнодорожном сообщении от 28 апреля 2015 года и договора между ОАО "Российские железные дороги" и VR о взаимодействии при организации железнодорожных перевозок от 13 марта 2015 года. "Неоднократные предложения ОАО "РЖД" возобновить эксплуатацию поездов "Аллегро" в рамках действующих соглашений не были приняты финской стороной. В результате их простоя компания Oy Karelian Trains Ltd потеряла источник дохода и не смогла выполнять свои финансовые обязательства. Таким образом, неправомерные действия компании VR и финского менеджмента компании Oy Karelian Trains Ltd привели к неплатежеспособности последней", - заключили в РЖД. Скоростные поезда Allegro были специально изготовлены для курсирования между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Составы находились в собственности Oy Karelian Trains Ltd – компании-перевозчика, созданной РЖД и VR Group в ноябре 2006 года. Эксплуатация поездов на маршруте планировалась до 2041 года.
https://ria.ru/20230314/poezda-1857788392.html
https://ria.ru/20231201/sanktsii-1913162297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, ржд, финляндия
Экономика, Россия, РЖД, Финляндия
РЖД не согласовывали переход поездов Allegro финской стороне
РЖД не согласовывали переход поездов Allegro в собственность финской стороны
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) не согласовывал переход поездов Allegro в собственность финской стороны, сообщили РИА Новости в компании.
"Переход поездов в собственность финской стороны ОАО "РЖД" не согласовывался", - ответили в холдинге.
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Накануне финский государственный железнодорожный оператор VR сообщил о выкупе поездов Sm6, ранее принадлежащие совместному предприятию с РЖД Karelian Trains и ходившими в Россию
под брендом Allegro.
В РЖД добавили, что в марте 2022 года VR в одностороннем порядке прекратил курсирование поездов Allegro, что стало нарушением межправительственного российско-финляндского соглашения о прямом международном железнодорожном сообщении от 28 апреля 2015 года и договора между ОАО "Российские железные дороги" и VR о взаимодействии при организации железнодорожных перевозок от 13 марта 2015 года.
"Неоднократные предложения ОАО "РЖД" возобновить эксплуатацию поездов "Аллегро" в рамках действующих соглашений не были приняты финской стороной. В результате их простоя компания Oy Karelian Trains Ltd потеряла источник дохода и не смогла выполнять свои финансовые обязательства. Таким образом, неправомерные действия компании VR и финского менеджмента компании Oy Karelian Trains Ltd привели к неплатежеспособности последней", - заключили в РЖД.
Скоростные поезда Allegro были специально изготовлены для курсирования между Санкт-Петербургом
и Хельсинки
. Составы находились в собственности Oy Karelian Trains Ltd – компании-перевозчика, созданной РЖД и VR Group в ноябре 2006 года. Эксплуатация поездов на маршруте планировалась до 2041 года.
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