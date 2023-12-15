https://ria.ru/20231215/alkogol-1915939676.html
Исследование выявило, сколько россияне тратят на алкоголь на Новый год
Исследование выявило, сколько россияне тратят на алкоголь на Новый год - РИА Новости, 15.12.2023
Исследование выявило, сколько россияне тратят на алкоголь на Новый год
Большинство россиян тратят на алкоголь к Новому году в среднем 3,5 тысячи рублей, однако молодежь планирует потратить на спиртное к праздникам больше, следует... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T05:15
2023-12-15T05:15
2023-12-15T05:15
общество
россия
новый год
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Большинство россиян тратят на алкоголь к Новому году в среднем 3,5 тысячи рублей, однако молодежь планирует потратить на спиртное к праздникам больше, следует из данных крупнейшего импортера итальянских вин в России Simple Group, имеющихся у РИА Новости. "Согласно результатам, 81% опрошенных покупают алкоголь для новогодней ночи со средним чеком 3510 рублей. Причем мужчины за единовременную покупку алкогольной продукции тратят чуть больше - 4095 рублей, в это же время женщины - 3035 рублей", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 5 тысяч человек старше 18 лет. При этом молодые люди (20-25 лет) планируют потратить 4687 рублей в преддверии новогодней ночи, а респонденты от 25 до 50 лет - около 3600 рублей. В свою очередь, покупатели более старшего возраста (55+ лет) в среднем готовы тратить 2500 рублей на соответствующие напитки. Отмечается, что больше всего на алкоголь для зимнего праздника планируют потратить в Москве (4908 рублей). В целом в городах-миллионниках показатель несколько ниже - 3804 рубля, а в небольших населенных пунктах, численностью менее 100 тысяч человек, за алкоголь планируют заплатить в среднем 3103 рубля. "77% опрошенных россиян планируют употреблять алкогольные напитки в новогоднюю ночь. Чаще всего респонденты останавливают свой выбор на игристом вине (40%), реже на водке (15%), виски (13%), французском шампанском (12%) и тихом вине (12%)", - добавляется в исследовании. Также большинство россиян готовы дарить и получать подарки в виде алкоголя. В качестве новогоднего презента люди хотели бы получить игристое вино (21%), виски (20%), французское шампанское (16%), бренди (российский, армянский коньяк) (14%) и французский коньяк (13%). Спиртные напитки планируют подарить 18% респондентов, причем это больше характерно для мужчин, чем для женщин.
https://ria.ru/20231205/alkogol-1913965820.html
https://ria.ru/20231214/vina-1915663872.html
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общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Исследование выявило, сколько россияне тратят на алкоголь на Новый год
Анализ: большинство россиян тратит на алкоголь на Новый год 3,5 тысячи рублей
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Большинство россиян тратят на алкоголь к Новому году в среднем 3,5 тысячи рублей, однако молодежь планирует потратить на спиртное к праздникам больше, следует из данных крупнейшего импортера итальянских вин в России Simple Group, имеющихся у РИА Новости.
"Согласно результатам, 81% опрошенных покупают алкоголь для новогодней ночи со средним чеком 3510 рублей. Причем мужчины за единовременную покупку алкогольной продукции тратят чуть больше - 4095 рублей, в это же время женщины - 3035 рублей", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 5 тысяч человек старше 18 лет.
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При этом молодые люди (20-25 лет) планируют потратить 4687 рублей в преддверии новогодней ночи, а респонденты от 25 до 50 лет - около 3600 рублей. В свою очередь, покупатели более старшего возраста (55+ лет) в среднем готовы тратить 2500 рублей на соответствующие напитки.
Отмечается, что больше всего на алкоголь для зимнего праздника планируют потратить в Москве
(4908 рублей). В целом в городах-миллионниках показатель несколько ниже - 3804 рубля, а в небольших населенных пунктах, численностью менее 100 тысяч человек, за алкоголь планируют заплатить в среднем 3103 рубля.
"77% опрошенных россиян планируют употреблять алкогольные напитки в новогоднюю ночь. Чаще всего респонденты останавливают свой выбор на игристом вине (40%), реже на водке (15%), виски (13%), французском шампанском (12%) и тихом вине (12%)", - добавляется в исследовании.
Также большинство россиян готовы дарить и получать подарки в виде алкоголя. В качестве новогоднего презента люди хотели бы получить игристое вино (21%), виски (20%), французское шампанское (16%), бренди (российский, армянский коньяк) (14%) и французский коньяк (13%). Спиртные напитки планируют подарить 18% респондентов, причем это больше характерно для мужчин, чем для женщин.
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