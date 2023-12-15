https://ria.ru/20231215/aktsiya-1916112762.html

СМИ: в Финляндии пройдет акция протеста против закрытия границы с Россией

СМИ: в Финляндии пройдет акция протеста против закрытия границы с Россией - РИА Новости, 15.12.2023

СМИ: в Финляндии пройдет акция протеста против закрытия границы с Россией

Акция протеста против закрытия границы между Финляндией и Россией пройдет в субботу в приграничном финском городе Лаппеенранта, сообщает финский общественный... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T20:36

2023-12-15T20:36

2023-12-15T20:36

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Акция протеста против закрытия границы между Финляндией и Россией пройдет в субботу в приграничном финском городе Лаппеенранта, сообщает финский общественный вещатель Yle. "В Лаппеенранта пройдет акция протеста против закрытия восточной границы и политики правительства в субботу, 16 декабря", - говорится в материале. По словам организатора акции Екатерины Маровой, закрытие границы создаст значительные проблемы для людей с паспортами Финляндии и России. Помимо этого, недовольство жителей вызывает и непостоянство действий финских властей, пишет Yle. "Сначала границу открывают, а потом снова закрывают. Нет и информации о том, как и когда правительство планирует решить этот вопрос", - заявила Марова вещателю. Финляндия 30 ноября закрыла все пункты пересечения сухопутной границы с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пограничных пунктах: Ваалимаа и Ниирала. Однако на внеочередном заседании правительства страны, прошедшем в четверг, было принято решение вновь закрыть пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией до 14 января 2024 года. Решение вступает в силу 15 декабря в 20.00 (21.00 мск). Ваалима расположен на юго-востоке Финляндии, граничит с Выборгским районом Ленинградской области России. Это крупнейший пункт пересечения на сухопутной границе с Россией, показавший рост пассажиропотока в том числе и по итогам 11 месяцев этого года - 799 900 пересечений границы (788 тысяч в 2022 году и 303 тысячи в 2021 году), сообщали ранее финские пограничники. Как следовало из их данных, предполагалось, что он будет работать круглосуточно. Ниирала расположен в южной части финской провинции Южная Карелия, граничит с российской Карелией. Этот КПП неизменно показывает снижение пассажиропотока последние четыре года, сообщали ранее финские пограничники. По итогам 10 месяцев 2023 года количество пересечений снизилось на 11% - со 170 тысяч за аналогичный период 2022 года до 150 тысяч.

https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html

https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html

https://ria.ru/20231215/fabrika-1915944384.html

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