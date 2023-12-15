https://ria.ru/20231215/aeroport-1916010206.html
Директор аэропорта в Краснодаре подтвердил готовность к возможному открытию
Директор аэропорта в Краснодаре подтвердил готовность к возможному открытию - РИА Новости, 15.12.2023
Директор аэропорта в Краснодаре подтвердил готовность к возможному открытию
Аэропорт Краснодара готов к возможному открытию, вся инфраструктура воздушной гавани в идеальном состоянии, рассказал журналистам управляющий директор... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:37
2023-12-15T13:37
2023-12-15T14:06
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Аэропорт Краснодара готов к возможному открытию, вся инфраструктура воздушной гавани в идеальном состоянии, рассказал журналистам управляющий директор международного аэропорта "Краснодар" Дмитрий Кириченко.В пятницу аэропорт Краснодара организует комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. Выполнение технического рейса из аэропорта Минеральных Вод в аэропорт Краснодара начнется в пятницу в 13.00, посадка самолета запланирована на 14.15, обратный рейс ожидается в 15.15, согласно данным, опубликованным на онлайн-табло авиакомпании "Азимут"."Все службы работают в штатном режиме и осуществляют тренировку. Более того, за прошедшие почти два года ограничения полетов в аэропорт Краснодар наши службы ни на минуту не прекращали готовиться, повышать свою квалификацию. Вся инфраструктура аэропорта нами поддерживалась в идеальном состоянии. Мы готовы к возможному возобновлению работы нашего аэропорта", - сказал Кириченко.Он также отметил, что за время ограничения полетов воздушная гавань не потеряла ни одного квалифицированного специалиста. Кириченко добавил, что в аэропорт Краснодара могут быть совершены и другие тестовые рейсы.Ранее сообщалось, что после выполнения технического рейса будет решен вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
https://ria.ru/20231214/putin-1915776497.html
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краснодар, минеральные воды, россия, новости - туризм
Краснодар, Минеральные Воды, Россия, Новости - Туризм
Директор аэропорта в Краснодаре подтвердил готовность к возможному открытию
Директор аэропорта в Краснодаре: вся инфраструктура в идеальном состоянии
КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Аэропорт Краснодара готов к возможному открытию, вся инфраструктура воздушной гавани в идеальном состоянии, рассказал журналистам управляющий директор международного аэропорта "Краснодар" Дмитрий Кириченко.
В пятницу аэропорт Краснодара организует комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. Выполнение технического рейса из аэропорта Минеральных Вод
в аэропорт Краснодара начнется в пятницу в 13.00, посадка самолета запланирована на 14.15, обратный рейс ожидается в 15.15, согласно данным, опубликованным на онлайн-табло авиакомпании "Азимут".
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"Все службы работают в штатном режиме и осуществляют тренировку. Более того, за прошедшие почти два года ограничения полетов в аэропорт Краснодар наши службы ни на минуту не прекращали готовиться, повышать свою квалификацию. Вся инфраструктура аэропорта нами поддерживалась в идеальном состоянии. Мы готовы к возможному возобновлению работы нашего аэропорта", - сказал Кириченко.
Он также отметил, что за время ограничения полетов воздушная гавань не потеряла ни одного квалифицированного специалиста. Кириченко добавил, что в аэропорт Краснодара могут быть совершены и другие тестовые рейсы.
Ранее сообщалось, что после выполнения технического рейса будет решен вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России
действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы
, Белгорода
, Брянска
, Воронежа
, Геленджика
, Краснодара, Курска
, Липецка
, Ростова-на-Дону
, Симферополя
и Элисты
.
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