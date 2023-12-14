https://ria.ru/20231214/zhurnalisty-1915858259.html

В Госдуме назвали символичным выбор Путина между журналистами из США и КНР

В Госдуме назвали символичным выбор Путина между журналистами из США и КНР - РИА Новости, 14.12.2023

В Госдуме назвали символичным выбор Путина между журналистами из США и КНР

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал символичным выбор президента России Владимира Путина отдать приоритет задать вопрос журналисту из... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:07

2023-12-14T17:07

2023-12-14T17:07

владимир путин

михаил шеремет

госдума рф

итоги года с владимиром путиным

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал символичным выбор президента России Владимира Путина отдать приоритет задать вопрос журналисту из Китая, а затем уже из США. Путин в рамках большой ежегодной пресс-конференции отдал приоритет первым задать вопрос журналисту из китайского официального информационного агентство "Синьхуа", а затем уже американской ежедневной газете The New York Times. "Это очень символичный жест, который отражает новые международные приоритеты и новую международную реальность. В то время, пока Запад продолжает, прежде всего в ущерб себе, рубить взаимосвязи с Россией, российско-китайские взаимоотношения выходят на новый уровень партнерских и дружеских отношений, выстроенных на взаимоуважении и доверии", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западные страны зарекомендовали себе как ненадежные партнеры и лицемерные союзники.

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, михаил шеремет, госдума рф, итоги года с владимиром путиным