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Путин: продолжительность жизни в 2023 году ожидается на уровне 74 лет

Путин: продолжительность жизни в 2023 году ожидается на уровне 74 лет - РИА Новости, 14.12.2023

Путин: продолжительность жизни в 2023 году ожидается на уровне 74 лет

Продолжительность жизни в России в 2023 году ожидается на уровне 74 лет, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:21

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2023-12-14T12:31

россия

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Продолжительность жизни в России в 2023 году ожидается на уровне 74 лет, сообщил президент России Владимир Путин."Рост продолжительности жизни - то, о чём мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Вот смотрите динамика какая. 2021 год продолжительность жизни в России - 70,06, 2022 год - 72,73. А вот в 2023-м ожидается 74 года. Всё-таки это показатель того, как в целом, на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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россия, итоги года с владимиром путиным