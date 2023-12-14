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Путин: продолжительность жизни в 2023 году ожидается на уровне 74 лет
Путин: продолжительность жизни в 2023 году ожидается на уровне 74 лет - РИА Новости, 14.12.2023
Путин: продолжительность жизни в 2023 году ожидается на уровне 74 лет
Продолжительность жизни в России в 2023 году ожидается на уровне 74 лет, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:21
2023-12-14T12:21
2023-12-14T12:31
россия
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Продолжительность жизни в России в 2023 году ожидается на уровне 74 лет, сообщил президент России Владимир Путин."Рост продолжительности жизни - то, о чём мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Вот смотрите динамика какая. 2021 год продолжительность жизни в России - 70,06, 2022 год - 72,73. А вот в 2023-м ожидается 74 года. Всё-таки это показатель того, как в целом, на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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россия, итоги года с владимиром путиным
Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин: продолжительность жизни в 2023 году ожидается на уровне 74 лет
Путин: продолжительность жизни в России в 2023 году ожидается на уровне 74 лет
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Продолжительность жизни в России в 2023 году ожидается на уровне 74 лет, сообщил президент России Владимир Путин.
"Рост продолжительности жизни - то, о чём мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Вот смотрите динамика какая. 2021 год продолжительность жизни в России - 70,06, 2022 год - 72,73. А вот в 2023-м ожидается 74 года. Всё-таки это показатель того, как в целом, на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
В России выросла ожидаемая продолжительность жизни