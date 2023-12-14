https://ria.ru/20231214/zemletryasenie-1915870330.html
В Казахстане произошло землетрясение
В Казахстане произошло землетрясение - РИА Новости, 14.12.2023
В Казахстане произошло землетрясение
В Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5, сообщила в четверг пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:52
2023-12-14T17:52
2023-12-14T17:52
в мире
казахстан
алма-атинская область
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АЛМА-АТА, 14 дек - РИА Новости. В Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5, сообщила в четверг пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям. "Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" (Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция – ред.) МЧС РК 14 декабря 2023 года в 17 часов 44 минуты 04 секунды алма-атинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 180 километрах на юго-восток от Алма-Аты на территории Казахстана", - говорится в сообщении. Указывается, что землетрясение магнитудой 5 произошло на глубине 15 километров. Седьмого декабря жители казахстанского города Актау ощутили подземные толчки интенсивностью 3-4 балла, эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 находился в азербайджанском секторе Каспийского моря.
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в мире, казахстан, алма-атинская область
В мире, Казахстан, Алма-Атинская область
В Казахстане произошло землетрясение
В Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5