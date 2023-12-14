https://ria.ru/20231214/zemletryasenie-1915803041.html

На юге Азербайджана произошло землетрясение

На юге Азербайджана произошло землетрясение - РИА Новости, 14.12.2023

На юге Азербайджана произошло землетрясение

В Лянкяранском районе Азербайджана (граница с Ираном – ред.) произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщает на своем сайте в четверг Республиканский центр... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:51

2023-12-14T14:51

2023-12-14T14:51

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БАКУ, 14 дек – РИА Новости. В Лянкяранском районе Азербайджана (граница с Ираном – ред.) произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщает на своем сайте в четверг Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. "В Лянкяранском районе произошло землетрясение магнитудой 4,5. Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 15.04 (14.04 мск). В близлежащих районах землетрясение ощущалось силой до 3-х баллов", - говорится в сообщении. 7 декабря Европейский сейсмоцентр сообщал о землетрясении с эпицентром в Каспийском море и магнитудой 5,7. Как передавал корреспондент РИА Новости, подземные толчки ощущались в Баку.

https://ria.ru/20231213/kamchatka-1915428136.html

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