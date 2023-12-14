Американский офицер посмеялся над словами Зеленского о России в конгрессе
Полковник Макгрегор рассмеялся после слов Зеленского о России в конгрессе США
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассмеялся в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего в конгрессе США, что Россия "не одержала ни одной победы" на фронте.
Ведущий YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано включил во время совместной с Макгрегором трансляции фрагмент выступления Зеленского в законодательном органе Соединенных Штатов.
Прослушав речь украинского лидера, участники трансляции рассмеялись и назвали его заявления о России полной чушью. Полковник, в свою очередь, предположил, что российским войскам нет нужды проникать вглубь территории противника — достаточно лишь контролировать побережье, чтобы одержать стратегическую победу.
«
"Так делали и римляне в древние времена. Они занимали только прибрежную территорию", — рассуждает Макгрегор.
Ранее Зеленский дважды солгал на Западе о том, что россияне "не заняли ни одной деревни" на фронте и "не одержали ни одной победы". В первый раз он ввел в заблуждение американскую общественность во время визита в США на этой неделе. Позднее он отправился в Норвегию, где повторил сказанное на пресс-конференции.
При этом в мае Минобороны России отчиталось о полном освобождении города Артемовска в ДНР, в августе сообщалось о продвижении российских войск на Купянском направлении. В конце ноября Минобороны сообщило об освобождении поселка Артемовское (Хромово) в ДНР, расположенного к западу от Артемовска.