https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915923530.html

Американский офицер посмеялся над словами Зеленского о России в конгрессе

Американский офицер посмеялся над словами Зеленского о России в конгрессе - РИА Новости, 14.12.2023

Американский офицер посмеялся над словами Зеленского о России в конгрессе

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассмеялся в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего в конгрессе США, что... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T23:19

2023-12-14T23:19

2023-12-14T23:19

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассмеялся в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего в конгрессе США, что Россия "не одержала ни одной победы" на фронте.Ведущий YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано включил во время совместной с Макгрегором трансляции фрагмент выступления Зеленского в законодательном органе Соединенных Штатов.Прослушав речь украинского лидера, участники трансляции рассмеялись и назвали его заявления о России полной чушью. Полковник, в свою очередь, предположил, что российским войскам нет нужды проникать вглубь территории противника — достаточно лишь контролировать побережье, чтобы одержать стратегическую победу."Так делали и римляне в древние времена. Они занимали только прибрежную территорию", — рассуждает Макгрегор.Ранее Зеленский дважды солгал на Западе о том, что россияне "не заняли ни одной деревни" на фронте и "не одержали ни одной победы". В первый раз он ввел в заблуждение американскую общественность во время визита в США на этой неделе. Позднее он отправился в Норвегию, где повторил сказанное на пресс-конференции.При этом в мае Минобороны России отчиталось о полном освобождении города Артемовска в ДНР, в августе сообщалось о продвижении российских войск на Купянском направлении. В конце ноября Минобороны сообщило об освобождении поселка Артемовское (Хромово) в ДНР, расположенного к западу от Артемовска.

https://ria.ru/20231214/vsu-1915912980.html

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политика, россия, сша, владимир зеленский, министерство обороны сша