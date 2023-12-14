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В США публично унизили Зеленского - РИА Новости, 14.12.2023
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04:47 14.12.2023 (обновлено: 16:39 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915671933.html
В США публично унизили Зеленского
В США публично унизили Зеленского - РИА Новости, 14.12.2023
В США публично унизили Зеленского
Ведущая Fox News Лора Ингрэм в прямом эфире раскритиковала посетившего США Владимира Зеленского, сравнив его с известным американским аферистом Бернардом... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T04:47
2023-12-14T16:39
в мире
сша
украина
владимир зеленский
бернард мэдофф
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ведущая Fox News Лора Ингрэм в прямом эфире раскритиковала посетившего США Владимира Зеленского, сравнив его с известным американским аферистом Бернардом Мэдоффом.По словам ведущей, Зеленский пытается убедить американцев, что если Вашингтон не выделит Киеву многомиллиардный пакет помощи, то все "выйдет из-под контроля". Такой стиль риторики, по мнению Ингрэм, напоминает подход финансовых мошенников."Что можно сказать про визит иностранного лидера, приехавшего сюда требовать еще больше денег после того, как он не смог добиться никакого результата, ради которого изначально и выделялись эти средства?" — задалась вопросом Ингрэм.Передразнив Зеленского, она сказала его голосом: "Если вы не дадите ему больше денег прямо сейчас, вы потеряете все свои инвестиции".&quot;Этот президент военного времени больше всего похож на Берни Мэдоффа&quot;, — заявила Ингрэм, сравнив Зеленского с создателем крупнейшей в истории финансовой пирамиды, приговоренным к 150 годам заключения за аферу.Ведущая напомнила, что США финансируют режим, который не только провалил широко разрекламированное контрнаступление, но и воровал деньги, переданные американскими налогоплательщиками, запретил миллионам русскоговорящих жителей Украины говорить на родном языке и отменил выборы.&quot;Как вам такая демократия?&quot; — задалась вопросом Ингрэм.Зеленский приезжал в США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового, и назвал его речь "старым хламом".
https://ria.ru/20231214/zelenskiy-1915663497.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, бернард мэдофф
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Бернард Мэдофф
В США публично унизили Зеленского

Ведущая Fox News Лора Ингрэм в прямом эфире назвала Зеленского мошенником

© AP Photo / Andrew HarnikВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ведущая Fox News Лора Ингрэм в прямом эфире раскритиковала посетившего США Владимира Зеленского, сравнив его с известным американским аферистом Бернардом Мэдоффом.
По словам ведущей, Зеленский пытается убедить американцев, что если Вашингтон не выделит Киеву многомиллиардный пакет помощи, то все "выйдет из-под контроля". Такой стиль риторики, по мнению Ингрэм, напоминает подход финансовых мошенников.
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"Что можно сказать про визит иностранного лидера, приехавшего сюда требовать еще больше денег после того, как он не смог добиться никакого результата, ради которого изначально и выделялись эти средства?" — задалась вопросом Ингрэм.
Передразнив Зеленского, она сказала его голосом: "Если вы не дадите ему больше денег прямо сейчас, вы потеряете все свои инвестиции".
«

"Этот президент военного времени больше всего похож на Берни Мэдоффа", — заявила Ингрэм, сравнив Зеленского с создателем крупнейшей в истории финансовой пирамиды, приговоренным к 150 годам заключения за аферу.

Ведущая напомнила, что США финансируют режим, который не только провалил широко разрекламированное контрнаступление, но и воровал деньги, переданные американскими налогоплательщиками, запретил миллионам русскоговорящих жителей Украины говорить на родном языке и отменил выборы.
«

"Как вам такая демократия?" — задалась вопросом Ингрэм.

Зеленский приезжал в США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового, и назвал его речь "старым хламом".
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