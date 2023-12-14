https://ria.ru/20231214/zdravookhranenie-1915799196.html
Путин рассказал о программе развития первичного звена здравоохранения
Путин рассказал о программе развития первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал о программе развития первичного звена здравоохранения
Развитие первичного звена здравоохранения будет продлено, оно войдет в президентскую программу, сказал президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:43
2023-12-14T14:43
2023-12-14T15:03
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Развитие первичного звена здравоохранения будет продлено, оно войдет в президентскую программу, сказал президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года."Существует программа развития первичного звена здравоохранения, средства направляются туда очень солидные <...> Это будет одной из частей будущей президентской программы - продлением программы <...> Хочу еще раз сказать, проблему эту понимаем, будем ее (программу - ред.) продолжать. Здесь очень важно уделить особое внимание сельской местности, туда уходит суть больше половины всех выделяемых средств", - сказал президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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итоги года с владимиром путиным, владимир путин, общество, россия
Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Общество, Россия
Путин рассказал о программе развития первичного звена здравоохранения
Путин: развитие первичного звена здравоохранения войдет в программу президента