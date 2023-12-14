https://ria.ru/20231214/zavod-1915713677.html
Калужский завод ПСМА возобновит работу 18 декабря
Калужский завод ПСМА возобновит работу 18 декабря - РИА Новости, 14.12.2023
Калужский завод ПСМА возобновит работу 18 декабря
Калужский автозавод ООО "ПСМА Рус" возобновит работу 18 декабря, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:44
2023-12-14T11:44
2023-12-14T11:44
калужская область
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 14 дек – РИА Новости. Калужский автозавод ООО "ПСМА Рус" возобновит работу 18 декабря, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. В четверг состоялась церемония запуска серийного производства отечественных грузовых автомобилей Next на бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге - нынешнем предприятии АМО (входит в группу "Промышленные инвестиции"). Журналисты задали главе региона вопрос о возобновлении работы других крупных автопроизводителей региона. "Мы встречались с руководством компании ПСМА. Они тоже прошли непростой путь в переоснащении, в переналадке своей компании, и 18 числа, это ближайший понедельник, завод заработает", - сказал Шапша. Он отметил, что введение санкций против России стало большим вызовом для Калужской области, где большое количество предприятий было проинвестировано европейскими компаниями. Но, по его словам, регион сумел ответить на этот вызов. "Калужский автокластер - это не только три больших компании, о которых всегда все говорили (Volvo, Volkswagen и "ПСМА Рус" - ред.). Это 30 компаний, которые производят компоненты, из них половина не останавливала свою работу, они кратно увеличили объем выпуска своей продукции", - сказал Шапша. "Вторая половина приостановила свою деятельность, как и наши гранды, потому что они были узко заточены на производство компонентов непосредственно на выпускаемые автомобили. Сегодня они тоже начнут свою работу, поскольку калужский автокластер возобновляет свою деятельность. Это действительно очень серьезный шаг", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20231207/gruzoviki-1914410085.html
https://ria.ru/20231123/kaluga-1911381714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша
КАЛУГА, 14 дек – РИА Новости. Калужский автозавод ООО "ПСМА Рус" возобновит работу 18 декабря, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
В четверг состоялась церемония запуска серийного производства отечественных грузовых автомобилей Next на бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге
- нынешнем предприятии АМО (входит в группу "Промышленные инвестиции").
Журналисты задали главе региона вопрос о возобновлении работы других крупных автопроизводителей региона.
"Мы встречались с руководством компании ПСМА. Они тоже прошли непростой путь в переоснащении, в переналадке своей компании, и 18 числа, это ближайший понедельник, завод заработает", - сказал Шапша.
На бывшем заводе Volvo в Калуге в ближайшие дни начнут выпуск грузовиков
Он отметил, что введение санкций против России
стало большим вызовом для Калужской области, где большое количество предприятий было проинвестировано европейскими компаниями. Но, по его словам, регион сумел ответить на этот вызов.
"Калужский автокластер - это не только три больших компании, о которых всегда все говорили (Volvo, Volkswagen и "ПСМА Рус" - ред.). Это 30 компаний, которые производят компоненты, из них половина не останавливала свою работу, они кратно увеличили объем выпуска своей продукции", - сказал Шапша.
"Вторая половина приостановила свою деятельность, как и наши гранды, потому что они были узко заточены на производство компонентов непосредственно на выпускаемые автомобили. Сегодня они тоже начнут свою работу, поскольку калужский автокластер возобновляет свою деятельность. Это действительно очень серьезный шаг", - добавил губернатор.
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