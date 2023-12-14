Рейтинг@Mail.ru
Калужский завод ПСМА возобновит работу 18 декабря - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
11:44 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/zavod-1915713677.html
Калужский завод ПСМА возобновит работу 18 декабря
Калужский завод ПСМА возобновит работу 18 декабря - РИА Новости, 14.12.2023
Калужский завод ПСМА возобновит работу 18 декабря
Калужский автозавод ООО "ПСМА Рус" возобновит работу 18 декабря, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T11:44
2023-12-14T11:44
калужская область
калужская область
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564770272_36:0:1280:700_1920x0_80_0_0_2c1ec91bbe8a7cbc9fc7961ec75e9af2.jpg
КАЛУГА, 14 дек – РИА Новости. Калужский автозавод ООО "ПСМА Рус" возобновит работу 18 декабря, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. В четверг состоялась церемония запуска серийного производства отечественных грузовых автомобилей Next на бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге - нынешнем предприятии АМО (входит в группу "Промышленные инвестиции"). Журналисты задали главе региона вопрос о возобновлении работы других крупных автопроизводителей региона. "Мы встречались с руководством компании ПСМА. Они тоже прошли непростой путь в переоснащении, в переналадке своей компании, и 18 числа, это ближайший понедельник, завод заработает", - сказал Шапша. Он отметил, что введение санкций против России стало большим вызовом для Калужской области, где большое количество предприятий было проинвестировано европейскими компаниями. Но, по его словам, регион сумел ответить на этот вызов. "Калужский автокластер - это не только три больших компании, о которых всегда все говорили (Volvo, Volkswagen и "ПСМА Рус" - ред.). Это 30 компаний, которые производят компоненты, из них половина не останавливала свою работу, они кратно увеличили объем выпуска своей продукции", - сказал Шапша. "Вторая половина приостановила свою деятельность, как и наши гранды, потому что они были узко заточены на производство компонентов непосредственно на выпускаемые автомобили. Сегодня они тоже начнут свою работу, поскольку калужский автокластер возобновляет свою деятельность. Это действительно очень серьезный шаг", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20231207/gruzoviki-1914410085.html
https://ria.ru/20231123/kaluga-1911381714.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564770272_224:0:1157:700_1920x0_80_0_0_5832ad17d15c8c30285c79966a38d8fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша

Калужский завод ПСМА возобновит работу 18 декабря

© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт Владислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт
Владислав Шапша . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 14 дек – РИА Новости. Калужский автозавод ООО "ПСМА Рус" возобновит работу 18 декабря, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
В четверг состоялась церемония запуска серийного производства отечественных грузовых автомобилей Next на бывшем заводе Volvo Trucks в Калуге - нынешнем предприятии АМО (входит в группу "Промышленные инвестиции").
Журналисты задали главе региона вопрос о возобновлении работы других крупных автопроизводителей региона.
"Мы встречались с руководством компании ПСМА. Они тоже прошли непростой путь в переоснащении, в переналадке своей компании, и 18 числа, это ближайший понедельник, завод заработает", - сказал Шапша.
Калуга - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
На бывшем заводе Volvo в Калуге в ближайшие дни начнут выпуск грузовиков
7 декабря, 16:16
Он отметил, что введение санкций против России стало большим вызовом для Калужской области, где большое количество предприятий было проинвестировано европейскими компаниями. Но, по его словам, регион сумел ответить на этот вызов.
"Калужский автокластер - это не только три больших компании, о которых всегда все говорили (Volvo, Volkswagen и "ПСМА Рус" - ред.). Это 30 компаний, которые производят компоненты, из них половина не останавливала свою работу, они кратно увеличили объем выпуска своей продукции", - сказал Шапша.
"Вторая половина приостановила свою деятельность, как и наши гранды, потому что они были узко заточены на производство компонентов непосредственно на выпускаемые автомобили. Сегодня они тоже начнут свою работу, поскольку калужский автокластер возобновляет свою деятельность. Это действительно очень серьезный шаг", - добавил губернатор.
Министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен и делегация Калужской области
Шапша: в планах организовать вьетнамскую бизнес-миссию в Калужскую область
23 ноября, 16:19
 
Калужская областьКалужская областьВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала