Ефимов: в Москве построят новый завод железобетонных конструкций
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В поселении Щаповское ТиНАО на площади около 4 гектаров появится новый завод сборных железобетонных конструкций, применяемых, в том числе, в строительстве жилья, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По данным министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, участок близ поселка Спортбазы предоставлен инвестору в аренду по договору на 5 лет в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), за это время там должен быть простроен и введен в строй комплекс по изготовлению железобетонных стройконструкций.
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"Город одобрил передачу земельного участка инвестору в аренду без проведения торгов. Так, в поселении Щаповском он возведет производственный комплекс строительной отрасли промышленности. Общая площадь объекта составит 32 тысячи квадратных метров. На предприятии смогут трудоустроиться более 340 человек", – цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики слова Ефимова.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, ежегодный объем выпуска на высокотехнологичном предприятии составит до 45 тысяч единиц. Конструкции применяются при строительстве несущих стен, лестничных площадок, балконов и других элементов зданий.
Город предоставляет инвесторам земельные участки под возведение новых или модернизацию действующих производств с 2016 года. Такая мера поддержки упрощает застройщикам создание и развитие предприятий, город взамен получает новые производства, рабочие места, готовую продукцию и налоговые отчисления.