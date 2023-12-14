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Ефимов: в Москве построят новый завод железобетонных конструкций - РИА Новости, 14.12.2023
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09:06 14.12.2023 (обновлено: 09:08 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/zavod-1915623392.html
Ефимов: в Москве построят новый завод железобетонных конструкций
Ефимов: в Москве построят новый завод железобетонных конструкций - РИА Новости, 14.12.2023
Ефимов: в Москве построят новый завод железобетонных конструкций
В поселении Щаповское ТиНАО на площади около 4 гектаров появится новый завод сборных железобетонных конструкций, применяемых, в том числе, в строительстве... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:06
2023-12-14T09:08
экономика
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
владислав овчинский
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В поселении Щаповское ТиНАО на площади около 4 гектаров появится новый завод сборных железобетонных конструкций, применяемых, в том числе, в строительстве жилья, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По данным министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, участок близ поселка Спортбазы предоставлен инвестору в аренду по договору на 5 лет в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), за это время там должен быть простроен и введен в строй комплекс по изготовлению железобетонных стройконструкций.&quot;Город одобрил передачу земельного участка инвестору в аренду без проведения торгов. Так, в поселении Щаповском он возведет производственный комплекс строительной отрасли промышленности. Общая площадь объекта составит 32 тысячи квадратных метров. На предприятии смогут трудоустроиться более 340 человек&quot;, – цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики слова Ефимова.По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, ежегодный объем выпуска на высокотехнологичном предприятии составит до 45 тысяч единиц. Конструкции применяются при строительстве несущих стен, лестничных площадок, балконов и других элементов зданий.Город предоставляет инвесторам земельные участки под возведение новых или модернизацию действующих производств с 2016 года. Такая мера поддержки упрощает застройщикам создание и развитие предприятий, город взамен получает новые производства, рабочие места, готовую продукцию и налоговые отчисления.
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экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, владислав овчинский
Экономика, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Владислав Овчинский

Ефимов: в Москве построят новый завод железобетонных конструкций

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В поселении Щаповское ТиНАО на площади около 4 гектаров появится новый завод сборных железобетонных конструкций, применяемых, в том числе, в строительстве жилья, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По данным министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, участок близ поселка Спортбазы предоставлен инвестору в аренду по договору на 5 лет в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), за это время там должен быть простроен и введен в строй комплекс по изготовлению железобетонных стройконструкций.
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«

"Город одобрил передачу земельного участка инвестору в аренду без проведения торгов. Так, в поселении Щаповском он возведет производственный комплекс строительной отрасли промышленности. Общая площадь объекта составит 32 тысячи квадратных метров. На предприятии смогут трудоустроиться более 340 человек", – цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики слова Ефимова.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, ежегодный объем выпуска на высокотехнологичном предприятии составит до 45 тысяч единиц. Конструкции применяются при строительстве несущих стен, лестничных площадок, балконов и других элементов зданий.
Город предоставляет инвесторам земельные участки под возведение новых или модернизацию действующих производств с 2016 года. Такая мера поддержки упрощает застройщикам создание и развитие предприятий, город взамен получает новые производства, рабочие места, готовую продукцию и налоговые отчисления.
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ЭкономикаМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманВладислав Овчинский
 
 
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