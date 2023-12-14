https://ria.ru/20231214/zavod-1915623392.html

Ефимов: в Москве построят новый завод железобетонных конструкций

Ефимов: в Москве построят новый завод железобетонных конструкций - РИА Новости, 14.12.2023

Ефимов: в Москве построят новый завод железобетонных конструкций

В поселении Щаповское ТиНАО на площади около 4 гектаров появится новый завод сборных железобетонных конструкций, применяемых, в том числе, в строительстве... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T09:06

2023-12-14T09:06

2023-12-14T09:08

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

владислав овчинский

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В поселении Щаповское ТиНАО на площади около 4 гектаров появится новый завод сборных железобетонных конструкций, применяемых, в том числе, в строительстве жилья, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По данным министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, участок близ поселка Спортбазы предоставлен инвестору в аренду по договору на 5 лет в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), за это время там должен быть простроен и введен в строй комплекс по изготовлению железобетонных стройконструкций."Город одобрил передачу земельного участка инвестору в аренду без проведения торгов. Так, в поселении Щаповском он возведет производственный комплекс строительной отрасли промышленности. Общая площадь объекта составит 32 тысячи квадратных метров. На предприятии смогут трудоустроиться более 340 человек", – цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики слова Ефимова.По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, ежегодный объем выпуска на высокотехнологичном предприятии составит до 45 тысяч единиц. Конструкции применяются при строительстве несущих стен, лестничных площадок, балконов и других элементов зданий.Город предоставляет инвесторам земельные участки под возведение новых или модернизацию действующих производств с 2016 года. Такая мера поддержки упрощает застройщикам создание и развитие предприятий, город взамен получает новые производства, рабочие места, готовую продукцию и налоговые отчисления.

https://ria.ru/20231213/rosreestr-1915417289.html

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, владислав овчинский