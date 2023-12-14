https://ria.ru/20231214/zakon-1915699953.html

Госдума приняла закон о социальной реабилитации инвалидов

Госдума приняла закон о социальной реабилитации инвалидов - РИА Новости, 14.12.2023

Госдума приняла закон о социальной реабилитации инвалидов

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о социальной реабилитации и абилитации инвалидов. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:58

2023-12-14T10:58

2023-12-14T10:58

общество

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о социальной реабилитации и абилитации инвалидов. "Принятие закона позволит ввести в России единые стандарты реабилитации инвалидов, создать комплексную систему их поддержки: от социально-психологической и медицинской помощи до профориентации и переобучения людей с ограниченными возможностями здоровья", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что законом регламентируются вопросы реабилитации взрослых и детей. Впервые ранняя помощь, которая оказывается детям в возрасте до трех лет с нарушениями в развитии и их семьям, выделяется в отдельное направление реабилитации. "Когда нет единых стандартов и подходов, программы реабилитации в разных регионах могут различаться. Зачастую в первую очередь думают о том, как оказать такому человеку медицинскую помощь, но забывают, что не менее важно помочь ему адаптироваться в быту, найти новую профессию, организовать досуг", - сказал спикер ГД. В закон вошли предложения всех субъектов РФ и специализированных организаций. Определено, что одним из направлений реабилитации будет предоставление технических средств реабилитации (ТСР) с учетом социальных и медицинских показаний при назначении того или иного ТСР. Протезирование будет сопровождаться физической реабилитацией. Сейчас регионы самостоятельно разрабатывают и реализуют программы реабилитации и абилитации инвалидов, в отдельных регионах - программы ранней помощи. При этом в законодательстве не были установлены единые условия комплексного предоставления таких услуг и мероприятий.

https://ria.ru/20231214/voennye-1915694684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, госдума рф