https://ria.ru/20231214/zakon-1915699740.html
Дума приняла закон о привлечении предприятий МВД к госуслугам по миграции
Дума приняла закон о привлечении предприятий МВД к госуслугам по миграции - РИА Новости, 14.12.2023
Дума приняла закон о привлечении предприятий МВД к госуслугам по миграции
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем окончательном чтении правительственный закон, который направлен на расширение практики привлечения... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:56
2023-12-14T10:56
2023-12-14T10:56
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем окончательном чтении правительственный закон, который направлен на расширение практики привлечения подведомственных МВД предприятий к оказанию государственных услуг в сфере миграции, с поправками, которые позволяют проходить дактилоскопическую регистрацию на территории некоторых иностранных государств. Согласно пояснительной записке, предполагается привлечение федерального государственного унитарного предприятия "Паспортно-визовый сервис" МВД России к осуществлению полномочий по предоставлению государственных услуг в сфере миграции, в том числе в части приема заявлений, необходимых для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены видов на жительство, разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, в том числе заявлений о переоформлении патентов, заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, а также к оказанию содействия в фотографировании заявителей и проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации. Поправки ко второму чтению законопроекта в том числе определяют, что желающие въехать на территорию России смогут пройти дактилоскопическую регистрацию на территории некоторых иностранных государств, перечень которых будет определяться правительством. Также полномочиями в сфере миграции предлагается наделить и "Многофункциональный миграционный центр города Москвы" для оказания государственных услуг на территории столицы. Законопроектом предусматривается наделение МВД России полномочием по утверждению перечня отдельных субъектов России, на территории которых к оказанию содействия в осуществлении отдельных полномочий по предоставлению госуслуг будет привлечено подведомственное предприятие.
https://ria.ru/20231211/skorost-1915182798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия
Дума приняла закон о привлечении предприятий МВД к госуслугам по миграции
Госдума приняла закон о привлечении предприятий МВД к госуслугам по миграции
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем окончательном чтении правительственный закон, который направлен на расширение практики привлечения подведомственных МВД предприятий к оказанию государственных услуг в сфере миграции, с поправками, которые позволяют проходить дактилоскопическую регистрацию на территории некоторых иностранных государств.
Согласно пояснительной записке, предполагается привлечение федерального государственного унитарного предприятия "Паспортно-визовый сервис" МВД России
к осуществлению полномочий по предоставлению государственных услуг в сфере миграции, в том числе в части приема заявлений, необходимых для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены видов на жительство, разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, в том числе заявлений о переоформлении патентов, заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, а также к оказанию содействия в фотографировании заявителей и проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации.
Поправки ко второму чтению законопроекта в том числе определяют, что желающие въехать на территорию России смогут пройти дактилоскопическую регистрацию на территории некоторых иностранных государств, перечень которых будет определяться правительством.
Также полномочиями в сфере миграции предлагается наделить и "Многофункциональный миграционный центр города Москвы" для оказания государственных услуг на территории столицы.
Законопроектом предусматривается наделение МВД России полномочием по утверждению перечня отдельных субъектов России, на территории которых к оказанию содействия в осуществлении отдельных полномочий по предоставлению госуслуг будет привлечено подведомственное предприятие.
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