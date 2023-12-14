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Дума приняла закон о привлечении предприятий МВД к госуслугам по миграции - РИА Новости, 14.12.2023
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10:56 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/zakon-1915699740.html
Дума приняла закон о привлечении предприятий МВД к госуслугам по миграции
Дума приняла закон о привлечении предприятий МВД к госуслугам по миграции - РИА Новости, 14.12.2023
Дума приняла закон о привлечении предприятий МВД к госуслугам по миграции
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем окончательном чтении правительственный закон, который направлен на расширение практики привлечения... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:56
2023-12-14T10:56
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем окончательном чтении правительственный закон, который направлен на расширение практики привлечения подведомственных МВД предприятий к оказанию государственных услуг в сфере миграции, с поправками, которые позволяют проходить дактилоскопическую регистрацию на территории некоторых иностранных государств. Согласно пояснительной записке, предполагается привлечение федерального государственного унитарного предприятия "Паспортно-визовый сервис" МВД России к осуществлению полномочий по предоставлению государственных услуг в сфере миграции, в том числе в части приема заявлений, необходимых для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены видов на жительство, разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, в том числе заявлений о переоформлении патентов, заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, а также к оказанию содействия в фотографировании заявителей и проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации. Поправки ко второму чтению законопроекта в том числе определяют, что желающие въехать на территорию России смогут пройти дактилоскопическую регистрацию на территории некоторых иностранных государств, перечень которых будет определяться правительством. Также полномочиями в сфере миграции предлагается наделить и "Многофункциональный миграционный центр города Москвы" для оказания государственных услуг на территории столицы. Законопроектом предусматривается наделение МВД России полномочием по утверждению перечня отдельных субъектов России, на территории которых к оказанию содействия в осуществлении отдельных полномочий по предоставлению госуслуг будет привлечено подведомственное предприятие.
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госдума рф, россия
Госдума РФ, Россия
Дума приняла закон о привлечении предприятий МВД к госуслугам по миграции

Госдума приняла закон о привлечении предприятий МВД к госуслугам по миграции

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем окончательном чтении правительственный закон, который направлен на расширение практики привлечения подведомственных МВД предприятий к оказанию государственных услуг в сфере миграции, с поправками, которые позволяют проходить дактилоскопическую регистрацию на территории некоторых иностранных государств.
Согласно пояснительной записке, предполагается привлечение федерального государственного унитарного предприятия "Паспортно-визовый сервис" МВД России к осуществлению полномочий по предоставлению государственных услуг в сфере миграции, в том числе в части приема заявлений, необходимых для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены видов на жительство, разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, в том числе заявлений о переоформлении патентов, заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, а также к оказанию содействия в фотографировании заявителей и проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации.
Поправки ко второму чтению законопроекта в том числе определяют, что желающие въехать на территорию России смогут пройти дактилоскопическую регистрацию на территории некоторых иностранных государств, перечень которых будет определяться правительством.
Также полномочиями в сфере миграции предлагается наделить и "Многофункциональный миграционный центр города Москвы" для оказания государственных услуг на территории столицы.
Законопроектом предусматривается наделение МВД России полномочием по утверждению перечня отдельных субъектов России, на территории которых к оказанию содействия в осуществлении отдельных полномочий по предоставлению госуслуг будет привлечено подведомственное предприятие.
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