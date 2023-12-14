https://ria.ru/20231214/yubilei-1915814566.html
Путин заявил о важности юбилейных дат, связанных с Великой Отечественной
Путин заявил о важности юбилейных дат, связанных с Великой Отечественной - РИА Новости, 14.12.2023
Путин заявил о важности юбилейных дат, связанных с Великой Отечественной
Юбилейные даты, связанные с победами в Великой Отечественной войне, имеют огромное, морально-нравственное значение для всего российского народа и для всех... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:24
2023-12-14T15:24
2023-12-14T15:25
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Юбилейные даты, связанные с победами в Великой Отечественной войне, имеют огромное, морально-нравственное значение для всего российского народа и для всех народов бывшего СССР, заявил президент России Владимир Путин. "По поводу юбилейных дат, о которых вы сказали, я думаю, что не для меня, а для всего российского народа, даже для всех народов бывшего Советского Союза, имеют огромное, морально-нравственное значение", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией. Президент отметил, что для него они имеют и личное значение, так как в Санкт-Петербурге в братской могиле лежит его старший брат.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин заявил о важности юбилейных дат, связанных с Великой Отечественной
Путин: связанные с ВОВ юбилейные даты имеют огромное значение для народов СССР
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Юбилейные даты, связанные с победами в Великой Отечественной войне, имеют огромное, морально-нравственное значение для всего российского народа и для всех народов бывшего СССР, заявил президент России Владимир Путин.
"По поводу юбилейных дат, о которых вы сказали, я думаю, что не для меня, а для всего российского народа, даже для всех народов бывшего Советского Союза, имеют огромное, морально-нравственное значение", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Президент отметил, что для него они имеют и личное значение, так как в Санкт-Петербурге
в братской могиле лежит его старший брат.
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