https://ria.ru/20231214/yubilei-1915814566.html

Путин заявил о важности юбилейных дат, связанных с Великой Отечественной

Путин заявил о важности юбилейных дат, связанных с Великой Отечественной - РИА Новости, 14.12.2023

Путин заявил о важности юбилейных дат, связанных с Великой Отечественной

Юбилейные даты, связанные с победами в Великой Отечественной войне, имеют огромное, морально-нравственное значение для всего российского народа и для всех... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:24

2023-12-14T15:24

2023-12-14T15:25

россия

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Юбилейные даты, связанные с победами в Великой Отечественной войне, имеют огромное, морально-нравственное значение для всего российского народа и для всех народов бывшего СССР, заявил президент России Владимир Путин. "По поводу юбилейных дат, о которых вы сказали, я думаю, что не для меня, а для всего российского народа, даже для всех народов бывшего Советского Союза, имеют огромное, морально-нравственное значение", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией. Президент отметил, что для него они имеют и личное значение, так как в Санкт-Петербурге в братской могиле лежит его старший брат.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231213/partizanka-1915565870.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным