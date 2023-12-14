Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о важности юбилейных дат, связанных с Великой Отечественной - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 14.12.2023 (обновлено: 15:25 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/yubilei-1915814566.html
Путин заявил о важности юбилейных дат, связанных с Великой Отечественной
Путин заявил о важности юбилейных дат, связанных с Великой Отечественной - РИА Новости, 14.12.2023
Путин заявил о важности юбилейных дат, связанных с Великой Отечественной
Юбилейные даты, связанные с победами в Великой Отечественной войне, имеют огромное, морально-нравственное значение для всего российского народа и для всех... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:24
2023-12-14T15:25
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812241_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_fc729710010d17fcdfc661150820da6e.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Юбилейные даты, связанные с победами в Великой Отечественной войне, имеют огромное, морально-нравственное значение для всего российского народа и для всех народов бывшего СССР, заявил президент России Владимир Путин. "По поводу юбилейных дат, о которых вы сказали, я думаю, что не для меня, а для всего российского народа, даже для всех народов бывшего Советского Союза, имеют огромное, морально-нравственное значение", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией. Президент отметил, что для него они имеют и личное значение, так как в Санкт-Петербурге в братской могиле лежит его старший брат.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231213/partizanka-1915565870.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812241_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_50bfc851c987c29bf620f8510305c233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин заявил о важности юбилейных дат, связанных с Великой Отечественной

Путин: связанные с ВОВ юбилейные даты имеют огромное значение для народов СССР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Юбилейные даты, связанные с победами в Великой Отечественной войне, имеют огромное, морально-нравственное значение для всего российского народа и для всех народов бывшего СССР, заявил президент России Владимир Путин.
"По поводу юбилейных дат, о которых вы сказали, я думаю, что не для меня, а для всего российского народа, даже для всех народов бывшего Советского Союза, имеют огромное, морально-нравственное значение", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Президент отметил, что для него они имеют и личное значение, так как в Санкт-Петербурге в братской могиле лежит его старший брат.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Мария Жеребцова на заседании Курского областного суда - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
В суде Курска рассказали, как фашисты казнили партизанку
13 декабря, 16:18
 
РоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала