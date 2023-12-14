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После обращения к Путину цены на яйца на краснодарском рынке снизились
После обращения к Путину цены на яйца на краснодарском рынке снизились - РИА Новости, 14.12.2023
После обращения к Путину цены на яйца на краснодарском рынке снизились
Жительница Краснодара Ирина Акопова, задавшая президенту РФ Владимиру Путину вопрос об увеличении цен на куриные яйца и мясо птицы, рассказала РИА Новости, что... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T22:33
2023-12-14T22:33
2023-12-14T22:33
краснодар
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Жительница Краснодара Ирина Акопова, задавшая президенту РФ Владимиру Путину вопрос об увеличении цен на куриные яйца и мясо птицы, рассказала РИА Новости, что стоимость на яйца и крылышки на местном рынке опустилась после её выступления в рамках прямой линии. На большой ежегодной пресс-конференции главы государства Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, жительница Краснодара задала вопрос об увеличении цен на куриные яйца и мясо птицы. Президент принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства. По его словам, причина повышения цен связана с увеличением спроса на яйца в результате увеличения доходов населения, при этом объемы производства остались на прежнем уровне, а также вовремя не был открыт импорт. Путин подчеркнул, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться. "Люди звонят и говорят у нас на рынке цены опустили на яйца, у нас крылышки подешевели сегодня. Так, на рынке в Пашкове (микрорайон Краснодара – ред.) десяток яиц стоил 220 рублей, теперь - 180 рублей", - рассказала Акопова. По словам собеседницы агентства, к ней сегодня обратились власти Карасунского округа Краснодара и прокурор, предложив вместе пройтись по магазинам и показать цены на продукты. Пенсионерка также рассказала, что ведет активную общественную жизнь и, несмотря на первую группу инвалидности, возглавляет инициативное сообщество по обновлению канализации на своей улице в Пашковском микрорайоне Краснодара.
https://ria.ru/20231214/trassa-1915870460.html
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краснодар, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Краснодар, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
После обращения к Путину цены на яйца на краснодарском рынке снизились
После обращения к Путину из Краснодара цены на яйца на местном рынке снизились
КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Жительница Краснодара Ирина Акопова, задавшая президенту РФ Владимиру Путину вопрос об увеличении цен на куриные яйца и мясо птицы, рассказала РИА Новости, что стоимость на яйца и крылышки на местном рынке опустилась после её выступления в рамках прямой линии.
На большой ежегодной пресс-конференции главы государства Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, жительница Краснодара задала вопрос об увеличении цен на куриные яйца и мясо птицы. Президент принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства. По его словам, причина повышения цен связана с увеличением спроса на яйца в результате увеличения доходов населения, при этом объемы производства остались на прежнем уровне, а также вовремя не был открыт импорт. Путин подчеркнул, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться.
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"Люди звонят и говорят у нас на рынке цены опустили на яйца, у нас крылышки подешевели сегодня. Так, на рынке в Пашкове (микрорайон Краснодара – ред.) десяток яиц стоил 220 рублей, теперь - 180 рублей", - рассказала Акопова.
По словам собеседницы агентства, к ней сегодня обратились власти Карасунского округа Краснодара и прокурор, предложив вместе пройтись по магазинам и показать цены на продукты.
Пенсионерка также рассказала, что ведет активную общественную жизнь и, несмотря на первую группу инвалидности, возглавляет инициативное сообщество по обновлению канализации на своей улице в Пашковском микрорайоне Краснодара.
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