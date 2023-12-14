https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915787180.html
Путин рассказал, что раньше мог съесть на завтрак десять яиц
Путин рассказал, что раньше мог съесть на завтрак десять яиц - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал, что раньше мог съесть на завтрак десять яиц
Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием ест яичницу, а в свое время мог съесть на завтрак десять яиц. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:16
2023-12-14T14:16
2023-12-14T14:27
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием ест яичницу, а в свое время мог съесть на завтрак десять яиц. "Я сам с удовольствием яичницу ем. В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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Путин рассказал, что раньше мог съесть на завтрак десять яиц
Владимир Путин рассказал, что раньше мог съесть на завтрак 10 яиц