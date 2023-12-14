https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915787180.html

Путин рассказал, что раньше мог съесть на завтрак десять яиц

Путин рассказал, что раньше мог съесть на завтрак десять яиц - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал, что раньше мог съесть на завтрак десять яиц

Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием ест яичницу, а в свое время мог съесть на завтрак десять яиц. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:16

2023-12-14T14:16

2023-12-14T14:27

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

итоги года с владимиром путиным

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915776789_293:790:2529:2048_1920x0_80_0_0_931365d0b9531e53f7d48947da22062a.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием ест яичницу, а в свое время мог съесть на завтрак десять яиц. "Я сам с удовольствием яичницу ем. В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915783252.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, итоги года с владимиром путиным