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Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться

Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться - РИА Новости, 14.12.2023

Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться, был разговор с главой министерства сельского хозяйства. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:06

2023-12-14T14:06

2023-12-14T14:25

владимир путин

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

прямая линия с владимиром путиным

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться, был разговор с главой министерства сельского хозяйства."Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться, я очень на это надеюсь, потому что уже минимум две недели назад вот эти разговоры с министерством сельского хозяйства имели место быть", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Цены на яйцо на фоне значительного увеличения спроса с начала года заметно выросли: согласно последним данным Росстата, к 4 декабря - на 42,4%. Для стабилизации ситуации власти предприняли ряд мер, включая обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915782929.html

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"Недавно спрашивал, как у него с яйцами": Путин указал главе Минсельхоза на проблему с ценами "Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами" 2023-12-14T14:06 true PT1M03S

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владимир путин, экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), прямая линия с владимиром путиным, итоги года с владимиром путиным