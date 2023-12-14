https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915783252.html
Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться
Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться - РИА Новости, 14.12.2023
Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться, был разговор с главой министерства сельского хозяйства. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:06
2023-12-14T14:06
2023-12-14T14:25
владимир путин
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
прямая линия с владимиром путиным
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915785692_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd3d518035709c5906e2564887b6a2a4.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться, был разговор с главой министерства сельского хозяйства."Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться, я очень на это надеюсь, потому что уже минимум две недели назад вот эти разговоры с министерством сельского хозяйства имели место быть", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Цены на яйцо на фоне значительного увеличения спроса с начала года заметно выросли: согласно последним данным Росстата, к 4 декабря - на 42,4%. Для стабилизации ситуации власти предприняли ряд мер, включая обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/putin-1915782929.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915785692_272:0:1712:1080_1920x0_80_0_0_33dff925bceabb54e4fa0028c47e1dc9.jpg
"Недавно спрашивал, как у него с яйцами": Путин указал главе Минсельхоза на проблему с ценами
"Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами"
2023-12-14T14:06
true
PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), прямая линия с владимиром путиным, итоги года с владимиром путиным
Владимир Путин, Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Прямая линия с Владимиром Путиным, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться
Путин: ситуация с ценами на яйца будет улучшаться, был разговор с Минсельхозом