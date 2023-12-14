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Путин назвал две причины роста цен на яйца - РИА Новости, 14.12.2023
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14:04 14.12.2023 (обновлено: 14:50 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915782679.html
Путин назвал две причины роста цен на яйца
Путин назвал две причины роста цен на яйца - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал две причины роста цен на яйца
Президент РФ Владимир Путин объяснил рост цен на яйца увеличением спроса, в то время как объемы производства не выросли, а также вовремя не был открыт импорт. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:04
2023-12-14T14:50
экономика
владимир путин
россия
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил рост цен на яйца увеличением спроса, в то время как объемы производства не выросли, а также вовремя не был открыт импорт."Что произошло? Спрос увеличился, а объемы производства - нет, первое. Второе - вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас, кстати говоря, из Турции предлагают поставки дополнительные. У нас отлично развиваются экономические связи. Из других стран - из Белоруссии - предлагают", - сказал он, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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экономика, владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным
Экономика, Владимир Путин, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин назвал две причины роста цен на яйца

Путин назвал рост спроса и позднее открытие импорта причинами роста цен на яйца

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчасток сортировки и упаковки на птицефабрике
Участок сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил рост цен на яйца увеличением спроса, в то время как объемы производства не выросли, а также вовремя не был открыт импорт.
"Что произошло? Спрос увеличился, а объемы производства - нет, первое. Второе - вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас, кстати говоря, из Турции предлагают поставки дополнительные. У нас отлично развиваются экономические связи. Из других стран - из Белоруссии - предлагают", - сказал он, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Яйца - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в ближайший месяц
13 декабря, 11:18
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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