https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915782679.html

Путин назвал две причины роста цен на яйца

Путин назвал две причины роста цен на яйца - РИА Новости, 14.12.2023

Путин назвал две причины роста цен на яйца

Президент РФ Владимир Путин объяснил рост цен на яйца увеличением спроса, в то время как объемы производства не выросли, а также вовремя не был открыт импорт. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:04

2023-12-14T14:04

2023-12-14T14:50

экономика

владимир путин

россия

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил рост цен на яйца увеличением спроса, в то время как объемы производства не выросли, а также вовремя не был открыт импорт."Что произошло? Спрос увеличился, а объемы производства - нет, первое. Второе - вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас, кстати говоря, из Турции предлагают поставки дополнительные. У нас отлично развиваются экономические связи. Из других стран - из Белоруссии - предлагают", - сказал он, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным