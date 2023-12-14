СМИ: Япония планирует разрешить экспорт готового лицензионного вооружения
Nikkei: Япония планирует разрешить экспорт готового лицензионного вооружения
© iStock.com / AlxeyPnferovТокио
© iStock.com / AlxeyPnferov
Токио. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство Японии планирует с 22 декабря ослабить национальные правила торговли оружием, разрешив экспортировать не только компоненты, но и все готовое вооружение, произведенное по зарубежным лицензиям в страны, которые имеют на них патенты, сообщает издание Nikkei Asia.
"Япония планирует разрешить экспорт всего вооружения, произведенного по иностранным лицензиям, в страны, которые обладают этими патентами, ослабляя национальные правила торговли оружием", - пишет издание.
По данным газеты, на балансе сил самообороны Японии имеется около 80 типов лицензированной техники, включая летальное оружие. Около 30 из них имеют лицензию в США, остальные принадлежат семи другим странам, среди которых Великобритания и Германия. Текущие правила разрешают отправлять в США только компоненты лицензионного оборудования.
По данным издания, изменения могут быть одобрены японским правительством уже 22 декабря и станут первыми изменениями в правилах оборонного экспорта Японии с 2014 года.
"Это поворотный момент для послевоенной Японии, но наша позиция как миролюбивой нации остается неизменной", - приводит издание слова представителя либерально-демократической партии Японии, бывшего министра обороны и автора рабочей группы проекта Ицунори Онодеры.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.