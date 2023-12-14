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СМИ: Япония планирует разрешить экспорт готового лицензионного вооружения - РИА Новости, 14.12.2023
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01:18 14.12.2023 (обновлено: 01:19 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/yaponiya-1915664095.html
СМИ: Япония планирует разрешить экспорт готового лицензионного вооружения
СМИ: Япония планирует разрешить экспорт готового лицензионного вооружения - РИА Новости, 14.12.2023
СМИ: Япония планирует разрешить экспорт готового лицензионного вооружения
Правительство Японии планирует с 22 декабря ослабить национальные правила торговли оружием, разрешив экспортировать не только компоненты, но и все готовое... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T01:18
2023-12-14T01:19
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство Японии планирует с 22 декабря ослабить национальные правила торговли оружием, разрешив экспортировать не только компоненты, но и все готовое вооружение, произведенное по зарубежным лицензиям в страны, которые имеют на них патенты, сообщает издание Nikkei Asia. "Япония планирует разрешить экспорт всего вооружения, произведенного по иностранным лицензиям, в страны, которые обладают этими патентами, ослабляя национальные правила торговли оружием", - пишет издание. По данным газеты, на балансе сил самообороны Японии имеется около 80 типов лицензированной техники, включая летальное оружие. Около 30 из них имеют лицензию в США, остальные принадлежат семи другим странам, среди которых Великобритания и Германия. Текущие правила разрешают отправлять в США только компоненты лицензионного оборудования. По данным издания, изменения могут быть одобрены японским правительством уже 22 декабря и станут первыми изменениями в правилах оборонного экспорта Японии с 2014 года. Отмечается, что так США смогут отправлять технику японского производства в страны Европы, пополняя запасы боеприпасов и оружия, истощенные в результате помощи Украине. "Это поворотный момент для послевоенной Японии, но наша позиция как миролюбивой нации остается неизменной", - приводит издание слова представителя либерально-демократической партии Японии, бывшего министра обороны и автора рабочей группы проекта Ицунори Онодеры. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231117/rakety-1910207265.html
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в мире, япония, украина, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Япония, Украина, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
СМИ: Япония планирует разрешить экспорт готового лицензионного вооружения

Nikkei: Япония планирует разрешить экспорт готового лицензионного вооружения

© iStock.com / AlxeyPnferovТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство Японии планирует с 22 декабря ослабить национальные правила торговли оружием, разрешив экспортировать не только компоненты, но и все готовое вооружение, произведенное по зарубежным лицензиям в страны, которые имеют на них патенты, сообщает издание Nikkei Asia.
"Япония планирует разрешить экспорт всего вооружения, произведенного по иностранным лицензиям, в страны, которые обладают этими патентами, ослабляя национальные правила торговли оружием", - пишет издание.
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По данным газеты, на балансе сил самообороны Японии имеется около 80 типов лицензированной техники, включая летальное оружие. Около 30 из них имеют лицензию в США, остальные принадлежат семи другим странам, среди которых Великобритания и Германия. Текущие правила разрешают отправлять в США только компоненты лицензионного оборудования.
По данным издания, изменения могут быть одобрены японским правительством уже 22 декабря и станут первыми изменениями в правилах оборонного экспорта Японии с 2014 года.
Отмечается, что так США смогут отправлять технику японского производства в страны Европы, пополняя запасы боеприпасов и оружия, истощенные в результате помощи Украине.
"Это поворотный момент для послевоенной Японии, но наша позиция как миролюбивой нации остается неизменной", - приводит издание слова представителя либерально-демократической партии Японии, бывшего министра обороны и автора рабочей группы проекта Ицунори Онодеры.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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