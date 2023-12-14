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Первый замглавы Джидинского района Бурятии задержан за получение взятки
Первый замглавы Джидинского района Бурятии задержан за получение взятки - РИА Новости, 14.12.2023
Первый замглавы Джидинского района Бурятии задержан за получение взятки
Первый замглавы администрации Джидинского района Бурятии задержан за получение взятки в крупном размере, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T06:01
2023-12-14T06:01
2023-12-14T06:01
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УЛАН-УДЭ, 14 дек – РИА Новости. Первый замглавы администрации Джидинского района Бурятии задержан за получение взятки в крупном размере, сообщает региональное СУСК РФ. "Первому заместителю руководителя администрации муниципального образования "Джидинский район" предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере… При получении денег чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении. По информации, опубликованной на официальном сайте администрации "Муниципальное образование "Джидинский район", первым заместителем руководителя администрации является Владимир Цыденов. По данным следствия, 2 августа обвиняемый от лица районной администрации по заранее состоявшейся договоренности о передаче ему взятки в размере 800 тысяч рублей заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией на проведение аварийно-восстановительных работ на одной из автодорог местного значения, а затем обеспечил их беспрепятственную приемку и оплату. Сообщается, что подозреваемого задержали 11 декабря в Улан-Удэ во время получения части взятки в размере 500 тысяч рублей. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, джидинский район, россия, улан-удэ, республика бурятия
Происшествия, Джидинский район, Россия, Улан-Удэ, Республика Бурятия
Первый замглавы Джидинского района Бурятии задержан за получение взятки
СК: первый замглавы Джидинского района Бурятии задержан за получение взятки
УЛАН-УДЭ, 14 дек – РИА Новости. Первый замглавы администрации Джидинского района Бурятии задержан за получение взятки в крупном размере, сообщает региональное СУСК РФ.
«
"Первому заместителю руководителя администрации муниципального образования "Джидинский район" предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере… При получении денег чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
По информации, опубликованной на официальном сайте администрации "Муниципальное образование "Джидинский район", первым заместителем руководителя администрации является Владимир Цыденов.
По данным следствия, 2 августа обвиняемый от лица районной администрации по заранее состоявшейся договоренности о передаче ему взятки в размере 800 тысяч рублей заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией на проведение аварийно-восстановительных работ на одной из автодорог местного значения, а затем обеспечил их беспрепятственную приемку и оплату.
Сообщается, что подозреваемого задержали 11 декабря в Улан-Удэ
во время получения части взятки в размере 500 тысяч рублей. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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