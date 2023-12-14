https://ria.ru/20231214/vyplaty-1915908990.html
Рязанский губернатор поручил установить выплаты по ранению для бойцов ЧВК
Рязанский губернатор поручил установить выплаты по ранению для бойцов ЧВК - РИА Новости, 14.12.2023
Рязанский губернатор поручил установить выплаты по ранению для бойцов ЧВК
Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя прошедшую прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщил, что поручил установить региональные... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T20:48
2023-12-14T20:48
2023-12-14T20:48
рязанская область
россия
рязанская область
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787792601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3f25373176c08d299419cad41d3502c.jpg
РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя прошедшую прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщил, что поручил установить региональные выплаты по ранению в ходе спецоперации, в том числе для бойцов частных военных компаний. В четверг прошла большая ежегодная пресс-конференция президента РФ, которая в этом году совмещена с прямой линией. "Большой блок вопросов касался темы СВО и поддержки бойцов. В регионе действует большой комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, в том числе и добровольцев. Поручил установить региональные выплаты по ранению, в том числе для бойцов ЧВК, которые так же, как и другие бойцы, защищают нашу страну и жителей", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он отметил, что вместе со всей страной следил за трансляцией. "Глава государства обозначил стратегическую задачу — укрепление суверенитета страны. Запас прочности российской экономики достаточный, чтобы уверенно себя чувствовать и идти вперёд. Наш регион вносит весомый вклад — например, ожидаем рост промышленного производства около 7% по итогам года", - подчеркнул губернатор. Павел Малков также затронул тему развития первичного звена здравоохранения, на которую обратил внимание президент РФ в ходе прямой линии. "Уделяем этому большое внимание: ведется ремонт медучреждений, строятся ФАПы, обновляется оборудование, приобретаются машины скорой помощи. Это большая работа, которая уже дала результаты: ожидаемая продолжительность жизни в регионе выросла с 68,6 лет в 2021 году до 72,9 лет в 2023 году", - написал глава региона. Он добавил, что регион проработает все обращения, которые пришли от жителей области на горячую линию.
https://ria.ru/20231209/vstrecha-1914824333.html
https://ria.ru/20231212/vybory-1915324563.html
россия
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787792601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c82d7b63957192cc1aeb4007fe999b8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рязанская область, павел малков
Рязанская область, Россия, Рязанская область, Павел Малков
РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя прошедшую прямую линию президента РФ Владимира Путина, сообщил, что поручил установить региональные выплаты по ранению в ходе спецоперации, в том числе для бойцов частных военных компаний.
В четверг прошла большая ежегодная пресс-конференция президента РФ, которая в этом году совмещена с прямой линией.
Рязанский губернатор в День героев Отечества встретился с бойцами
"Большой блок вопросов касался темы СВО и поддержки бойцов. В регионе действует большой комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, в том числе и добровольцев. Поручил установить региональные выплаты по ранению, в том числе для бойцов ЧВК, которые так же, как и другие бойцы, защищают нашу страну и жителей", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что вместе со всей страной следил за трансляцией. "Глава государства обозначил стратегическую задачу — укрепление суверенитета страны. Запас прочности российской экономики достаточный, чтобы уверенно себя чувствовать и идти вперёд. Наш регион вносит весомый вклад — например, ожидаем рост промышленного производства около 7% по итогам года", - подчеркнул губернатор.
Павел Малков также затронул тему развития первичного звена здравоохранения, на которую обратил внимание президент РФ в ходе прямой линии. "Уделяем этому большое внимание: ведется ремонт медучреждений, строятся ФАПы, обновляется оборудование, приобретаются машины скорой помощи. Это большая работа, которая уже дала результаты: ожидаемая продолжительность жизни в регионе выросла с 68,6 лет в 2021 году до 72,9 лет в 2023 году", - написал глава региона.
Он добавил, что регион проработает все обращения, которые пришли от жителей области на горячую линию.
Рязанский губернатор намерен провести выборы президента на высоком уровне